Президент потребовал взять под контроль падёж скота: «Если не можешь накормить телёнка – отдай тем, у кого есть корм»

Новости Беларуси. Президент поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша». Такую задачу глава государства поставил во время посещения птицефабрики предприятия «Белоруснефть-Особино», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это одно из валообразующих хозяйств в Гомельской области по производству птицы. Здесь еще занимаются выращиванием зерна и рапса и работают по принципу завершенного цикла.

В первую очередь Президенту подробно доложили о социально-экономическом развитии всего региона. Речь, конечно же, зашла и о градообразующих предприятиях. В частности, о «Гомсельмаше». Президент подчеркнул, что предприятие как можно скорее надо выводить на рентабельную работу.

Впрочем, тем во время разговора было поднято немало. Так, Александр Лукашенко обратил внимание на ситуацию с падежом скота и потребовал взять ее под жесткий контроль.

– Сколько у тебя за прошлые годы, этот год, пало скота?

– К уровню прошлого года 200 %, плюс 500.

– Мне не надо проценты. Ты должен знать, сколько у тебя пало скота.

– 800 голов в этом году.

– 800 – почему такой падеж? Если ты не можешь накормить теленка, поросенка… Поросенка не можешь накормить – не надо их разводить. Если не можешь накормить теленка – отдай, отдай тем, у кого есть корм. Зачем ты гробишь скот?

– Было, скажем, заменено три руководителя предприятия.

– В чем причина?

– Обусловлено, конечно, и кадровым потенциалом, который мы сегодня подыскиваем. И, конечно, то, что мы сегодня грубо нарушаем технологию – это наша основная проблема. Не соблюдаем технологию.

– Еще раз повторяю для правительства, для тебя – это твои косяки еще – и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тысяч, по-моему, по прошлому году. 85 тысяч! Вы представляете, сколько бы это было мяса?

В Ветковском районе Александр Лукашенко ознакомился и с уборкой зерновых. В центре внимания – хозяйство «Радуга-Агро». Разговор шел о формировании перспективной структуры площадей в Гомельской области и возделывании новых культур. На этом, кстати, Александр Лукашенко акцентировал внимание еще во время прошедшего селектора по вопросам уборочной кампании. Также Президенту продемонстрировали несколько зерноуборочных комбайнов на газомоторном топливе, которые были изготовлены по его поручению.

– Дорогой, говорят, комбайн.

– Дело в том, Александр Григорьевич, что нет компонентной базы пока. Я вам скажу, даже дороже двигателя стоят баллоны.

– В общем, если разница будет с обычным классическим комбайном в 10 %, это терпимо. 20 % – это много. Поэтому надо стремиться к 10 %.

– Ты работал на этом комбайне?

– Да.

– И на обычном же работал. И что получается?

– Разницы никакой.

– А что плохо в нем?

– Да лучше… Ну, как серийный комбайн, который работает на дизеле.

– А день ты на этой заправке отработать сможешь, или надо дозаправляться?

– Сменное время, 8-10 часов.

Сегодня же глава государства посетил Ветковскую детско-юношескую спортивную школу. В мае 2018 года здесь был введен в эксплуатацию блок плавательных бассейнов.