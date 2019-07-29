29 июля в Минске стартовал I Форум регионов Беларуси и Узбекистана

Новости Беларуси. Важной переговорной площадкой для Беларуси и Узбекистана в ближайшие дни станет Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Важной переговорной площадкой для Беларуси и Узбекистана в ближайшие дни станет Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Город принимает I Форум регионов двух стран. Встреча объединит руководителей министерств и ведомств, представителей бизнеса и науки, парламентариев. Главная задача – укрепить и расширить экономические связи. Минск и Ташкент стремятся к миллиардному товарообороту. Именно такую задачу поставили президенты.
И главную роль в достижении этой цели отводят сотрудничеству регионов. Стороны намерены обсудить взаимодействие в промышленности и АПК, научной, гуманитарной сферах, отдельное внимание IT-сектору. Работу организуют в трех секциях. Главным событием станет планерное заседание. По итогам форума ожидается подписание порядка 20-ти соглашений. Пополнится и портфель контрактов.
Насирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
Товарооборот растет из года в год. По сравнению с 2017, товарооборот в 2018 году увеличился в 2,3 раза и составил 420 миллионов долларов. В перспективе он должен расти. И для того, чтобы он рос, мы должны создать условия для деятельности наших регионов, для деятельности наших предприятий. Впервые состоится визит главы нашего государства в Беларусь, это официальный визит. И мы стремимся, чтобы это был не просто двухдневный визит, а в рамках этого визита провести и межрегиональный форум, и дни культуры.
В 2018 году Беларусь и Узбекистан составили дорожную карту. Форум в белорусской столице позволит подвести итоги реализации договоренностей и наметить новые перспективы.