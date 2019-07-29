29 июля в Минске стартовал I Форум регионов Беларуси и Узбекистана

Насирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:

Товарооборот растет из года в год. По сравнению с 2017, товарооборот в 2018 году увеличился в 2,3 раза и составил 420 миллионов долларов. В перспективе он должен расти. И для того, чтобы он рос, мы должны создать условия для деятельности наших регионов, для деятельности наших предприятий. Впервые состоится визит главы нашего государства в Беларусь, это официальный визит. И мы стремимся, чтобы это был не просто двухдневный визит, а в рамках этого визита провести и межрегиональный форум, и дни культуры.