Двусторонняя повестка и развитие отношений по линии Беларусь–ЕС: какие темы обсуждали Президент Беларуси и министр иностранных дел Латвии

Новости Беларуси. Рига готова повышать качество двусторонних отношений с Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политический диалог активизировался, совместный товарооборот растет, но эти показатели пока далеки от потенциальных возможностей. Как соседям стать еще ближе, 26 июля обсуждали во Дворце Независимости. Президент встретился с министром иностранных дел Латвии. В центре внимания – двусторонняя повестка, а также развитие отношений по линии Беларусь – ЕС. Кроме того, с этого дня, по сути, началась подготовка к визиту главы белорусского государства в Латвию. Подробности у корреспондента Евгения Пустового.

Эта встреча в рамках дипломатического этикета, но по-соседски: близкие отношения Рига и Минск сохранили. У каждого независимое восприятие истории и миропорядка, поэтому зачастую связи выстраивались по схеме «никакой политики, только товарооборот». В 2016 он просел. Вернуться к уже покоренным цифрам удалось лишь в 2018 году. Александр Лукашенко: «600 миллионов товарооборот – это ничто, можно сказать, имея в виду наши возможности» На политический диалог между нашими странами оказывают влияние столицы государств, в зоне интересов которых находится Латвия.

Беларусь за годы суверенитета не была и не собирается находиться в тени чужих геополитических амбиций. Как только это поняли в ЕС, между Минском и Брюсселем потеплели отношения. В итоге латвийские правительственные и парламентские делегации стали к нам чаще ездить.

Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии:

Мы довольно много работаем с Беларусью в рамках Восточного партнерства Евросоюза. Мы работаем над тем, чтобы вопросы сотрудничества между Евросоюзом и Беларусью продвинуть на качественно новый уровень. Как я говорил Президенту, это хорошо – всегда встречаться, но иногда надо все же эти отношения оформить на бумаге. Я думаю, что здесь есть возможность проработать. Мы будем дальше работать над тем, чтобы базовые принципы сотрудничества между Евросоюзом и Беларусью продвигать. Латвия готова оказывать содействие в нормализации отношений Беларуси и Евросоюза На фасадах Ратушной площади в Риге вместе с национальным флагом символ ЕС, а вот на широких проспектах Минска зачастую стяги разных государств.

Беларусь за политику многовекторности, но против ранжира стран по их размеру, за увеличение торговых связей, но против рыночных подходов к незыблемым договоренностям. Александр Лукашенко: «Не может довлеть государство по площади или населению огромное над кем-то, я это вообще не воспринимаю» Министр иностранных дел Латвии – в прошлом журналист. Получил диплом политолога в Нидерландах, затем обучался в Университете национальной обороны США.

Военная тема – одна из самых открытых для наших стран. 27 июля, в последний день визита, Эдгарс Ринкевичс встретится с министром обороны Беларуси. А год назад Ригу посещал начальник Генштаба нашей страны. Эдгарс Ринкевичс: «Мы ожидаем визита командующего Национальных вооружённых сил Латвии в Минск в августе»

В отличие от постоянных межведомственных коммюнике, встреча на высшем уровне последний раз была четыре года назад, и то с прошлым президентом Латвии на полях 70-й сессии Генассамблеи ООН. Александр Лукашенко хотел бы встретиться с недавно избранным латвийским коллегой, что называется, на переговорах без лишней помпезности. Президент Беларуси будет готов увидеть Ригу, когда будет о чем говорить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рига – очень красивый город. К сожалению, я эти красоты как-то не наблюдал, но наши люди, которые там бывают, ахают и охают. Думаю, что в ближайшее время я тоже увижу современную Ригу. Я вам благодарен за то, что вы хотели бы видеть «бывшего диктатора» в Латвии. Я обязательно когда-то с удовольствием приеду, как только мы подготовим, чтобы результат был, чтобы не просто – нас начнут упрекать, что кто-то куда-то побежал и так далее. Нужна наработка и солидные результаты, чтобы мир увидел и сказал: да, у них очень серьезное что-то завязалось и продолжает завязываться. Поэтому хотел бы передать самые добрые пожелания руководству вашей страны, народу Латвии. Обязательно народу, мы с большим уважением относимся к латышам и гражданам Латвии. Рады вас всегда видеть в Беларуси, в любое время приезжайте.

Все нюансы и дату обсудят по дипломатическим каналам. Нынешний глава МИДа Латвии в Беларуси четвертый раз, третий – в Минске. Уже за кадром он рассказал Президенту о своей любви к белорусской столице. А Александр Лукашенко поделился своим видением концепции развития мегаполиса.

Александр Лукашенко:

Несмотря на то, что Рига красива и своеобразна, видимо, просторы минские вам тоже не в трудность, и вы любите эти просторы. Все-таки мы не столько застроены, как Рига. У нас сохраняются большие пространства. Я как человек деревенский привержен этому и очень трепетно слежу за тем, как развивается Минск. Хочу, чтобы люди здесь жили комфортно. Каждый человек должен иметь возможность где-то пройтись по воде, поэтому мы водную гладь эту сохраняем. Свислочь, которая проходит через Минск, мы от нее берем все, чтобы люди могли подойти к воде. В парках отдохнуть с внуками, с детьми.