Президент поручил обеспечить своевременную выплату и рост зарплаты в регионах 

И здесь задача местной власти, прежде всего, информирование граждан, справедливый подход и внимание к людям. Рабочие места и условия для жизни в регионах создаются, но необходимо обратить внимание также на заработную плату.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: С политики хочу начать. Этот и следующий год особенные. Я не буду говорить о важности, уже сказано немало. Да и вы люди опытные – в том или ином качестве участвовали в этих кампаниях. Обстановка в районах, в которые вы направляетесь, разная, но в целом общем она стабильная. Люди нас понимают, люди поддерживают нынешнюю власть. Не без критики. Ее хватает. Это хорошо и правильно, поэтому надо разговаривать с людьми. Ни в коем случае не должно быть никакого давления. Надо, разговаривая с ними, информировать их.

Порядок навели, рабочие места создали, людям работу дали. Поэтому посмотрите на выплату заработной платы, постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной, везде это не сделаешь, но терпимой, чтобы люди понимали, что сегодня такая у них зарплата, завтра при определенных условиях – она должна быть выше. Обязательно должен быть этот прирост. Но не ради того, что у нас выборы, потому что люди очень плохо воспринимают, когда это делаешь по какому-то политическому случаю. Этого делать нельзя.

Надо обратить внимание всех руководителей, что зарплата – это святое, основной источник дохода нашего населения, ее нужно выплачивать вовремя и обеспечить рост этой заработной платы в этот и следующий год. Это очень важно. Это один из вопросов этих политических кампаний.

Что касается экономики, в основном, кроме Бобруйска, хотя и Бобруйск будет сталкиваться с этим, это сельское хозяйство. Я уже актуализировал эти темы. Правда, как всегда, у нас есть умные: я вот читаю обзор интернета, они даже подвергли критике мое заявление о том, что мы должны, повторяю – цитирую самого себя, стремиться к 9,5 тонн зерна. Ниже 9 нельзя. Это дословно, что я сказал. Некоторые умники, которые работали когда-то в сельском хозяйстве и сейчас бастяются неизвестно где, начинают подвергать сомнению поставленную задачу. Все здесь просчитано, притом – это запланировано. Более 9,5 тонн всего от рапса до кукурузы, зерновых, зернобобовых – это запланировано правительством, поэтому здесь нет ничего особенного.



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