Александр Лукашенко: «В Витебской области очень серьёзно надо разбираться с сельским хозяйством»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил губернатора Гомельской области. Им стал Геннадий Соловей, ранее работавший в должности первого заместителя председателя облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил губернатора Гомельской области. Им стал Геннадий Соловей, ранее работавший в должности первого заместителя председателя облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Место губернатора оставалось вакантным с того времени, как Владимир Дворник занял пост вице-премьера. Еще одно кадровое решение дня: новым помощником Президента – инспектором по Витебской области назначен Анатолий Линевич.
Глава государства пояснил, что остановил свой выбор на этой кандидатуре, потому что тот значительное время работал в сельском хозяйстве и хорошо знает эту сферу.
Для региона по-прежнему актуальна идея создания единой системы управления АПК. Ранее в области сформировали интеграционные структуры, которые объединили по несколько хозяйств. Единая система управления отраслью помогла бы сконцентрировать ресурсы и в значительной степени освободить организации от долгового бремени.
Президент поручил обеспечить своевременную выплату и рост зарплаты в регионах
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается Витебской области, там сегодня надо очень серьезно разбираться с сельским хозяйством. И самое главное – не ошибиться. Чтобы эта эпопея не вылилась в то, что мы какую-то отдушину дадим для убыточных хозяйств, которые так или иначе объединяются в эти структуры. Как это говорят: «У них будут разблокированы счета в банках». Ну хорошо, разблокированы, а дальше что? Поэтому хотелось бы, чтобы вы, исходя из своего опыта, вникли в эту проблему, и в ближайшее время мы ее должны рассмотреть.
Что касается Гомеля. Геннадий Михайлович, мы с тобой на эту тему говорили по-мужски пару дней назад. Коль берешься, значит знаешь, куда идешь. Чего ж не знаешь? Работал сам, видел. Главное, чтобы был результат. Наверное, эта область непростая. Конечно, там целый клубок проблем. Несмотря на то, что это самая южная область – она сложнее даже, чем Витебская. Там надо очень серьезно поработать, начиная от севооборота и заканчивая промышленными гигантами.
Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы