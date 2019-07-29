Александр Лукашенко: «В Витебской области очень серьёзно надо разбираться с сельским хозяйством»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил губернатора Гомельской области. Им стал Геннадий Соловей, ранее работавший в должности первого заместителя председателя облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Место губернатора оставалось вакантным с того времени, как Владимир Дворник занял пост вице-премьера. Еще одно кадровое решение дня: новым помощником Президента – инспектором по Витебской области назначен Анатолий Линевич.

Глава государства пояснил, что остановил свой выбор на этой кандидатуре, потому что тот значительное время работал в сельском хозяйстве и хорошо знает эту сферу.

Для региона по-прежнему актуальна идея создания единой системы управления АПК. Ранее в области сформировали интеграционные структуры, которые объединили по несколько хозяйств. Единая система управления отраслью помогла бы сконцентрировать ресурсы и в значительной степени освободить организации от долгового бремени.



Президент поручил обеспечить своевременную выплату и рост зарплаты в регионах

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Витебской области, там сегодня надо очень серьезно разбираться с сельским хозяйством. И самое главное – не ошибиться. Чтобы эта эпопея не вылилась в то, что мы какую-то отдушину дадим для убыточных хозяйств, которые так или иначе объединяются в эти структуры. Как это говорят: «У них будут разблокированы счета в банках». Ну хорошо, разблокированы, а дальше что? Поэтому хотелось бы, чтобы вы, исходя из своего опыта, вникли в эту проблему, и в ближайшее время мы ее должны рассмотреть.