Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы

Новости Беларуси. 29 июля новых руководителей Президент согласовал сразу в нескольких райисполкомах. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Беларуси в ближайшее время предстоит провести две политические кампании (здесь подробнее).



Среди кадровых решений, принятых 29 июля, и назначение губернатора Гомельской области.

Пост был вакантен с того момента, как экс-председатель облисполкома стал вице-премьером. Теперь на этой должности Геннадий Соловей, до этого он был первым заместителем председателя облисполкома.