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Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы

29 июля 2019 11:05
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Новости Беларуси. 29 июля новых руководителей Президент согласовал сразу в нескольких райисполкомах. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Беларуси в ближайшее время предстоит провести две политические кампании (здесь подробнее).  

Среди кадровых решений, принятых 29 июля, и назначение губернатора Гомельской области.  

Пост был вакантен с того момента, как экс-председатель облисполкома стал вице-премьером. Теперь на этой должности Геннадий Соловей, до этого он был первым заместителем председателя облисполкома.   

Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы-1

Помощником Президента – инспектором по Витебской области – назначен Анатолий Линевич. Кроме того, новых руководителей получили Белорусский металлургический завод, Белорусская универсальная товарная биржа. Кадровые обновления произошли также в некоторых министерствах и БЖД.   

«Посмотрите на выплату заработной платы». Президент поручил обеспечить своевременную выплату и рост зарплаты в регионах 

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Геннадий Соловей # Анатолий Линевич # Фотофакт

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