Эксперты об инициативе «Хельсинки»-2: «А что, молчать? Чтобы опять всё двигалось к какому-то большему конфликту?»

Инициативу «Хельсинки-2» обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Идея «Хельсинки-2» в нашем исполнении, в наших реалиях, с учётом той международной ситуации, которая сегодня есть, с учётом заинтересованных акторов внешней политики – это нестандартный шаг со стороны Беларуси? Насколько она имеет шанс на перспективы и на развитие, насколько она позитивно воспринимается?

Сергей Малиновский, начальник главного информационно-аналитического управления Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Наверное, вот эта инициатива, действительно, во многом, могла быть воспринята нашими зарубежными партнёрами как нестандартный шаг. Наверное, не очень много государств ожидало, что Беларусь выступает с такой глобальной инициативой. В этом, с одной стороны, может быть, заключается сложность продвижения этой инициативы, но с другой стороны, может быть, в этом заключается и её сила в новых условиях, в нынешних условиях, когда мы говорим о том, что крупные страны, центры силы, геополитические игроки не могут прийти к согласию. Именно в этих условиях, в нынешний момент Беларусь, как бы представляя, в том числе и другие малые государства и средние государства, выступает с инициативой и говорит о том, что если большие страны не могут договориться, то, наверное, нельзя просто сидеть, сложа руки, смотреть на то, как международная ситуация ухудшается, сползает к некому большому конфликту, о чём говорят очень многие эксперты и политики.

Виктор Шадурский, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений, декан факультета международных отношений БГУ:

Я бы хотел вернуться к предыдущему вопросу. Дело в том, что, будем объективны, Республика Беларусь не располагает огромными такими материальными ресурсами, влияние, представительства в международных организациях. И часто вот у стран таких, сравнимых с Беларусью, остаётся право на моральный поступок. Так вот и 1999 год – это было право совершить моральный поступок, хотя он, скорее, имел в основе своей, именно эмоциональный порыв помочь. Но вот и моральный поступок, который был совершён. Как Президент летал в Белград в 1999 году: «Помню глаза Александра Лукашенко, когда его снимали во время вот этой поездки» Как Александр Лукашенко летал в Югославию во время бомбардировок: «Это был эмоциональный, конечно, поступок. Но одновременно и рациональный» Полёт Александра Лукашенко в Югославию во время бомбардировок: «Беларусь продемонстрировала готовность на нестандартные шаги в трудной ситуации» И в этих условиях, я согласен, что у стран, сравнимых по потенциалу: военному потенциалу, экономическому и так далее, – сложно навязать или предложить какую-то повестку дня миру, заставить там страны сесть за стол переговоров, принять компромиссные какие-то решения. Но есть моральная обязанность в том, что не оставаться просто свидетелем, безмолвным свидетелем происходящих процессов – предлагать. Да, можно говорить, насколько это реально, насколько сегодня великие страны, крупные страны готовы к компромиссу, а это обязано. Но обязанность говорить об этом, что: «Давайте будем договариваться». А что, молчать? Чтобы опять всё двигалось к какому-то большему конфликту?

Сергей Рахманов, член Совета Республики, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:

Я думаю, что здесь ситуация глубже. Вопрос заключается в том, что это была реакция на ту ситуацию, которая сложилась в мире. Её чувствуют многие, но не многие рискуют об этом говорить прямо. Потому что мир движется в ложном направлении. Это связано и с общей ситуацией безопасности, это связано с экологией, это связано с неэквивалентностью, связано с зомбированием людей, с потерей мировоззрения, потерей идентичности. Мир скатывается не в лучшую сторону. И чувствуя это, наш Президент, он фактически выразил мнение не только Беларуси, а я думаю, что выразил мнение большинства населения земного шара о том, что то, к чему мы идём, нас не устраивает. Речь идёт не о том, что народы хотят проблемы, а в том что, к сожалению, во многих крупных странах элиты имеют собственные интересы, которые, по большому счёту, противоречат интересам всего населения земного шара. И поэтому этот призыв – понятно, что он столкнётся с определённым сопротивлением этих элит, но, во всяком случае, он соответствует чаяниям подавляющего большинства населения земного шара и, безусловно, эта линия будет развиваться. Если говорить по-серьёзному, если мы не найдём какого-то решения комплексного, которое будет касаться адекватных решений на глобальном уровне, которые соответствуют интересам всего человечества, мы будем продолжать вот ту линию, которая, к сожалению, пока ведёт к коллапсу. Поэтому оценивать это решение нужно с точки зрения глобальных тенденций, которые есть в мире. А действия, которые совершил наш Президент и фактически наша страна – это движение в правильном направлении.

Игорь Марзалюк:

А как, на Ваш взгляд, относятся ведущие геополитические игроки к идее «Хельсинки-2»? Вот что говорят дипломаты за закрытыми дверями? Насколько оценивают вот этот посыл? Сергей Рахманов:

Реакция – она будет в значительной степени отражать такую идеологическую зашоренность. Потому что те, кто выступает против этой инициативы, они выступают против истины. Потому что, естественно, есть интересы, глобальные интересы, цивилизационные там и иные, поэтому целый ряд стран будут рассматривать действия Беларуси в контексте того, что Вы сказали. Но в кулуарах, когда мы общаемся с нашими коллегами-парламентариями, представители очень серьёзных стран однозначно говорят, что инициатива очень интересная. Вот далеко не всегда эти люди имеют право голоса с тем, чтобы в своих странах выступить открыто с поддержкой этой инициативы, но когда общаешься с людьми достаточно интеллектуальными, они об этом говорят прямо. Поэтому почва для развития этой инициативы существует. Но существуют и барьеры, о которых мы сказали, которые связаны с интересами элит. Потому что мир сейчас управляется крупными корпорациями, элитами крупных, глобальных стран, которые с этими корпорациями связаны. А эти интересы отличаются от интересов человечества.

Виктор Шадурский:

Мы можем анализировать, насколько сегодня возможно такое совещание на высшем уровне – «Хельсинки-2». Готовы ли крупные страны со своими амбициями немножко умерить свои амбиции? Это проблема. И, скажем, готовы ли там западные страны отказаться от санкций, готовы ли другие страны тоже выполнить требования? Потому что понятно, что совещание будет тогда, когда будет повестка дня. И компромиссная повестка дня, когда все крупнейшие игроки откажутся от своих таких мощных амбиций в пользу мира и в пользу таких средних, малых стран, которые не навязывают и не могут навязать своё мнение. И вот это вопрос. Но эта идея – она просто нужна! Это очевидно, что альтернативы этой идее нет.

Сергей Малиновский:

Чтобы реализовать эту инициативу, в конечном итоге всё равно очень важна, решающее значение имеет позиция крупных держав. И сегодня понятно, что реализация такой инициативы потребует значительного количества усилий, и, наверное, это будет продолжительный процесс. Важно, наверное, также сегодня и то, что инициатива уже узнаваема. Она обсуждается в различной степени активности. И в политических кругах, и в экспертных кругах. И вот, конечно, в таких дискуссиях будет вырабатываться и вырабатывается уже – её практическое наполнение. С нашей точки зрения, наверное, процесс этот уже пошёл и важно, чтобы он двигался дальше. Игорь Марзалюк:

Что может побудить мировые державы, всё-таки, сесть за стол переговоров? Мы не хотим быть заложниками блокового противостояния. Мы не хотим быть линией обороны ничьей.

Сергей Рахманов:

Единственным способом достижения результата… Я здесь не рассчитываю на высокий интеллект западных стран, потому что практика их действий показывает, что, к сожалению, вот такой интеллектуальной силы, учитывающей глобальные интересы человечества, не просматривается. Просматриваются интересы эгоистические, национальные, корпоративные. Нужно, чтобы было укрепление той самой альтернативной силы, которая формируется уже сейчас. И она достаточно серьёзно просматривается. Нужен альянс стран, которые имеют альтернативное видение. К их числу относятся такие крупные державы: Китайская Народная Республика, Российская Федерация и многие страны, которые их поддерживают. Беларусь тоже, естественно, поддерживает эту линию, потому что много говорят о мультиполярном мире, вот подобного рода идеи возникают. Но, в любом случае, речь идёт о том, что нужно сформировать такую идеологию, которая бы отвечала интересам всего человечества, а не интересам отдельных гегемонов, отдельных группировок или регионов. Поэтому надо вот это всё объяснять, доказывать. И здесь очень важна роль экспертного сообщества.