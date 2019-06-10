Рахманов: «Авторитетно мнение у тех, кто силен. Значит, нам надо усиливаться. В первую очередь, экономически»
Мнение эксперт высказал в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Роль интернет-сообщества, роль, вообще, того образа мирового порядка и угроз, которые формируются, в том числе несистемными игроками, блогерами, хакерами… Насколько эта вещь является угрозой и национальной безопасности, и международной безопасности? Потому что когда мы говорим об общественном мнении, оно сегодня в абсолютном большинстве случаев формируется именно в блогосфере. Вот этот фактор – мы можем на нем играть, как-то учитывать, обыгрывать для продвижения интересов, с одной стороны, либо для блокировки этих же вещей на уровне информационных технологий?
Сергей Малиновский, начальник главного информационно-аналитического управления Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
На сегодняшний день нет какого-либо международного регулирования в сфере кибербезопасности. Мы видим, что информационное воздействие тоже, в общем-то, уже приравнивается к методам ведения войны. И это мы видим на примере решения на национальном уровне. Вот, в том числе, наша страна недавно приняла концепцию информационной безопасности. В общем-то, все крупные страны мира – они занимаются этими вопросами. Но вот именно эти все аспекты – они тоже, в том числе, являются составной частью наполнения инициативы «Хельсинки-2».
Эксперты об инициативе «Хельсинки»-2: «А что, молчать? Чтобы опять всё двигалось к какому-то большему конфликту?»
«Самое уязвимое место ОБСЕ в том, что решения принимаются консенсусом»
Это такой процесс нащупывания тех вопросов, наиболее злободневных сегодня, которые требуют консенсусного решения. И вот ещё раз возвращаясь к тому, что может именно стимулировать страны сесть за один стол – это вот, всё-таки, поиск консенсусных тем. Сегодня это борьба с терроризмом, с новыми вызовами и так далее. Но и всё равно таким основным, основополагающим вопросом остаётся эта угроза большого военного конфликта.
Виктор Шадурский, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений, декан факультета международных отношений БГУ:
Я думаю, что конечно, как будет развиваться мир, и что может сделать Беларусь – мы постоянно должны думать. Понятно, что есть там и интеллектуалы, и крупные, но давайте тоже будем объективны, не будем развивать свои иллюзии о том, что Интэко нуждается в деньгах. И всё это и покупается, и продаётся. Иногда получить чистые такие идеи – благородные, не завуалированные – очень сложно.
Но идея понятна о том, что Беларусь, как средняя, небольшая страна, заинтересована в стабилизации ситуации. И, возможно, нужны инициативы нового объединения небольших стран вот таких. В глобальном, в региональном масштабе. Которые должны диктовать свою повестку, неконфронтационную повестку дня.
Понятно, что в этих условиях, когда блоки, вернее, крупнейшие игроки, пытаются наращивать свой потенциал: вот вы будете нашей зоной влияния, вот вы будете нашей зоной влияния! А мы не хотим быть зоной влияния! Мы хотим повышать уровень благосостояния, хотим, чтобы к нам ехали туристы. И понятно, что уговаривать великие страны достаточно сложно. А вот работать с малыми странами – разные формы и так далее. Второе – это, конечно, узнаваемость нашей страны. Здесь это тоже – постепенная работа. И вряд ли мы сможем совершить большие прорывы быстро. Но прорывы – вот ІІ Европейские игры. Приедут люди из соседних государств на хороших условиях. Следующее мероприятие – планируется крупное международное мероприятие в нашей стране уже в этом году. И вот, наверное, это правильные шаги. Конечно, хотелось, как быстрее. Но часто не получается. «Степ бай степ» – шаг за шагом. И главное – двигаться в правильном направлении.
Сергей Рахманов, член Совета Республики, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:
Для того, чтобы добиваться успеха, нужно все составляющие включать в игру. Здесь важно и экспертное сообщество, здесь важно и общественное мнение, несмотря на то, что им можно манипулировать. Тем не менее, люди по большому счёту – они, в общем-то, видят, понимают ситуацию. Угрозы они чувствуют, где бы они не жили. Есть ещё один момент. Мы с самого начала говорили, что авторитетно мнение у тех, кто силен. Значит, поэтому, в принципе, нам надо усиливаться. Нам надо усиливаться, в первую очередь, экономически. Нам нужно обеспечивать ускоренное развитие. Это касается и тех стран, которые занимают серьёзные позиции в мире, это касается и Российской Федерации, это касается и Беларуси. Поэтому и поставлена задача соответствующая по определённому ускоренному экономическому и технологическому развитию.
Когда мы будем выглядеть сильнее в глазах мирового сообщества в экономическом плане, тогда и ещё более авторитетными будут наши позиции в плане политики и соответствующих глобальных интересов. Поэтому главное – комплексность подхода.
Заключается вопрос в том, что всё, что возможно, надо в эту корзину положить – постараться скоординировать, объединить. Но вот это всё надо видеть, понимать, использовать для развития вот этой глобальной идеи, которая высказана, в том числе, в идее «Хельсинки-2».