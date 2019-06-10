Рахманов: «Авторитетно мнение у тех, кто силен. Значит, нам надо усиливаться. В первую очередь, экономически»

Мнение эксперт высказал в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Роль интернет-сообщества, роль, вообще, того образа мирового порядка и угроз, которые формируются, в том числе несистемными игроками, блогерами, хакерами… Насколько эта вещь является угрозой и национальной безопасности, и международной безопасности? Потому что когда мы говорим об общественном мнении, оно сегодня в абсолютном большинстве случаев формируется именно в блогосфере. Вот этот фактор – мы можем на нем играть, как-то учитывать, обыгрывать для продвижения интересов, с одной стороны, либо для блокировки этих же вещей на уровне информационных технологий?

Сергей Малиновский, начальник главного информационно-аналитического управления Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

На сегодняшний день нет какого-либо международного регулирования в сфере кибербезопасности. Мы видим, что информационное воздействие тоже, в общем-то, уже приравнивается к методам ведения войны. И это мы видим на примере решения на национальном уровне. Вот, в том числе, наша страна недавно приняла концепцию информационной безопасности. В общем-то, все крупные страны мира – они занимаются этими вопросами. Но вот именно эти все аспекты – они тоже, в том числе, являются составной частью наполнения инициативы «Хельсинки-2». Эксперты об инициативе «Хельсинки»-2: «А что, молчать? Чтобы опять всё двигалось к какому-то большему конфликту?» «Самое уязвимое место ОБСЕ в том, что решения принимаются консенсусом» Это такой процесс нащупывания тех вопросов, наиболее злободневных сегодня, которые требуют консенсусного решения. И вот ещё раз возвращаясь к тому, что может именно стимулировать страны сесть за один стол – это вот, всё-таки, поиск консенсусных тем. Сегодня это борьба с терроризмом, с новыми вызовами и так далее. Но и всё равно таким основным, основополагающим вопросом остаётся эта угроза большого военного конфликта.

Виктор Шадурский, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений, декан факультета международных отношений БГУ:

Я думаю, что конечно, как будет развиваться мир, и что может сделать Беларусь – мы постоянно должны думать. Понятно, что есть там и интеллектуалы, и крупные, но давайте тоже будем объективны, не будем развивать свои иллюзии о том, что Интэко нуждается в деньгах. И всё это и покупается, и продаётся. Иногда получить чистые такие идеи – благородные, не завуалированные – очень сложно. Но идея понятна о том, что Беларусь, как средняя, небольшая страна, заинтересована в стабилизации ситуации. И, возможно, нужны инициативы нового объединения небольших стран вот таких. В глобальном, в региональном масштабе. Которые должны диктовать свою повестку, неконфронтационную повестку дня. Понятно, что в этих условиях, когда блоки, вернее, крупнейшие игроки, пытаются наращивать свой потенциал: вот вы будете нашей зоной влияния, вот вы будете нашей зоной влияния! А мы не хотим быть зоной влияния! Мы хотим повышать уровень благосостояния, хотим, чтобы к нам ехали туристы. И понятно, что уговаривать великие страны достаточно сложно. А вот работать с малыми странами – разные формы и так далее. Второе – это, конечно, узнаваемость нашей страны. Здесь это тоже – постепенная работа. И вряд ли мы сможем совершить большие прорывы быстро. Но прорывы – вот ІІ Европейские игры. Приедут люди из соседних государств на хороших условиях. Следующее мероприятие – планируется крупное международное мероприятие в нашей стране уже в этом году. И вот, наверное, это правильные шаги. Конечно, хотелось, как быстрее. Но часто не получается. «Степ бай степ» – шаг за шагом. И главное – двигаться в правильном направлении.