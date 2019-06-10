Инициативу «Хельсинки-2» обсуждали в программе «В обстановке мира». Эксперты об инициативе «Хельсинки»-2: «А что, молчать? Чтобы опять всё двигалось к какому-то большему конфликту?» Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В принципе, по замыслу, по философии международного права важнейшую, определяющую, ключевую роль, насколько я понимаю, в этих миротворческих процессах и в правилах игры должно играть ОБСЕ. Но мы видим, что этой роли ОБСЕ реально не играет. Оно носит, скорее, какую-то декларативную функцию. Так что, может организацию поменять, как в том анекдоте? Сегодня мы видим имитационный процесс, который… Что делать в этой ситуации? Какая парадигма должна быть?

Виктор Шадурский, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений, декан факультета международных отношений БГУ:

Самое уязвимое место ОБСЕ в том, что решения принимаются консенсусом. А как найти консенсус, когда участвуют десятки субъектов с разными своими интересами? Поэтому отказаться от консенсуса – опять же, захотят ли это все-все государства? И, давайте скажем, не будем идеализировать и «Хельсинки-1». 1975-ый год заключения, эйфория от заключения – мы помним эти кадры: энергичный Брежнев спускается с трапа. Но что было в 1979 году? Введение войск в Афганистан. 1980 год – санкции против московской Олимпиады, санкции и бойкоты. То же самое и в 1984 ом году. То есть не прошло и 4 лет, и все эти договоренности ушли. Поэтому мы понимаем: значит, скорее, Хельсинки – это была попытка всех стран увеличить свой потенциал. И они, скажем, не шли на компромисс, они приняли декларации, хорошие декларации, но никто эти декларации не хотел выполнять. И поэтому я вот тоже говорю, позиция Беларуси и других стран таких сравнимых, что они, конечно, не хотят быть жертвами, жертвами политики великих государств, которая идёт уже, как существует государство, так и есть политика, что великие державы делают всё, что хотят, а малые – то, что должны. И поэтому, конечно, вот выход – это, конечно, повышение роли небольших стран. Скажем вот Организация Объединенных Наций. Понятно, сегодня, возможно, я сразу подвернусь критике. Есть вето, право вето у пяти великих государств. А какую роль играют малые и средние государства? Вот если мировое сообщество начнёт повышать роль малых, средних государств, чтобы у них был определённый противовес – нужно ли это право вето, не нужно – то, конечно, мир будет безопасен. Нужно услышать как можно больше государств.