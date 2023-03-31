Дзиодзина: если хочешь сберечь себя, важно хранить культуру. В Беларуси давно это поняли. Иначе «запакуют», как Пушкина
В одном из атмосферных парков Прибалтики, расположенном в самом центре не менее атмосферной Риги, притаился памятник Пушкину. Наброшен черный мешок на безмолвную голову, затянут на шее строительный жгут. Иллюстрация весьма поэтично сообщает о социальных процессах в зарубежном сообществе.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Диапазон у них только шире, чем современная Латвия. Просто Пушкин «из Риги» – случайный перформанс. По аналогии с аллегорией: о свободном полете мысли и возможности вымолвить слово, выходя за пределы «мешка». Ведь если оценивать в целом, то информационное пространство нынешних квазисвободных стран предусмотрело для каждого жителя по такому жгуту и пакету. В переносном смысле. Условно.
Так что с Пушкиным в этот раз получилось знаково. Памятник в чем-то похож на взятого в плен: не «видит», но что-то «слышит». Разумеется, приглушенно. Ничего от себя не может сказать. Да и сам вообще не шевелится. По аналогии с ним и человеческий разум берется в заложники.
Механизм социальных представлений формирует систему взглядов и образа мыслей под влиянием информации! Все стереотипы, убеждения, мнения поступают к нам вместе с ней. Определенную часть из них мы себе берем. Сам по себе процесс естественный и нормальный. Все пока что согласно природе. Принципиален диапазон!
Если жестко фильтровать информацию и планомерно сообщать что-то выборочно, это определит характер поступков и мыслей в социальном обществе. Потому в деструктивных культах людей, образно говоря, «помещают в вакуум», контролируя всю приходящую информацию. За правильные клише одобряют. За неправильные – наказывают. «Думать можно лишь так и никак по-другому» – этот тезис отличает любой деструктивный культ от нормальных процессов в обществе. И что еще характерно в подобных группах – попытки отрывать корни. Человека максимум ограждают от прошлого, подавляя в нем прежнюю личность. В масштабах политики – людей пытаются разделить с исторической памятью и культурной основой, а затем насаждают ему нечто новое. Совершая «подмену» личности вместе с подменой понятий.
Если хочешь сберечь себя, очень важно хранить культуру. В Беларуси давно это поняли. Иначе «запакуют», как Пушкина.
Алена Дзиодзина:
Нередко поэта называют символом русской культуры. Но теперь в контексте политики этот образ становится шире. На сей раз памятник Пушкину символизирует еще зарубежного человека в целом. Как ни странно, не только русского. Информационное поле там – это по-своему черный пакет. Сквозь него ничего не увидеть, да и внутри характерно темно. Например, про Беларусь что-то обрывками слышали, но не видели. Донеслись только звуки, и те искаженные. Запрет российских и наших каналов жестко отфильтровал информацию, позволив в местных СМИ фантазировать как журналистам, так и местным политикам.
Пушкин из парка – неподвижный, безмолвный памятник. Он никому не может ответить и за свое постоять. Взамен с ним могут делать все. Но за него совершенно никто не заступится: ни власть, ни полиция, ни народ – потому как все ходят с удавкой на горле.
Примерно в таком положении пребывает любой человек, что задумает там признаться о расположении, например, к России, или озвучить свое восхищение тем, как наш Президент управляет страной.
Демократичный Запад диктует, а в диктатуре винит почему-то нас. Только вот памятник ей продолжает стоять у них. В одном из наиболее людных парков, в самом центре европейского города.
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