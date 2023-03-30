«Вам было очень плохо в 2019 году». Чего протестами «добились» змагары?

Андрей Лазуткин, политолог:

Вы косвенно за все отвечаете, а теперь вы прячетесь в кусты и говорите: ой, у нас тут в Литве проблемы, нам паспорта не дают. А в Беларуси теперь проблема, что в школах учат чему-то не тому, как хотели бы мы. Ребята, так давайте посмотрим, кто эту кашу заварил? Вот вам было очень плохо в 2019 году, вас не так лечили от коронавируса, что насилия много в стране, милиция. Посмотрите на насилие за соседней границей, когда у них потери по 500 человек в день в армии украинской. Это без учета, сколько сожжено инфраструктуры, жилого фонда, потери экономические. Вот это цена вопроса, когда государство разбалансировано, когда начинается что-то страшное. А то, что было у нас, это детские шлепки по попе просто. Но планка восприятия насилия сильно упала.

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