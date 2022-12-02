Дзермант: «Наступило очень важное и ответственное время – перехода к новой модели миропорядка»

Время авторской журналистики на СТВ. Смыслы происходящего от Алексея Дзерманта.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Очень важный саммит лидеров ОДКБ прошел недавно в Ереване. Не без проблем, не без жарких дискуссий. Но мы видим, как наш военно-политический блок сосредотачивается. И это хорошо. Лучше поздно, чем никогда. Обычно наши критики любят говорить о том, что организация не справляется со своими функциями, например, не защищает Армению или не может урегулировать пограничный конфликт между самими членами организации – Таджикистаном и Кыргызстаном. Гостям здесь не рады. Что же на самом деле происходило на саммите ОДКБ в Ереване? Подробности. Во-первых, безопасность Армении все-таки во многом, если не преимущественно, обеспечена именно Россией – ключевой страной ОДКБ, и мы прекрасно можем себе представить, что было бы, если бы эта помощь исчезла. Также нужно понимать, что ОДКБ – это о коллективной безопасности, то есть общей, а не только понятной, исходя из узконациональных интересов. Поэтому никто не будет чужими руками таскать каштаны из огня. Во-вторых, уже есть серьезные подвижки в деле урегулирования пограничных споров между Кыргызстаном и Таджикистаном, более того, ОДКБ как раз может сыграть роль арбитра. И мы опять можем представить, что было бы, если бы эта третья сторона вообще отсутствовала. Но она бы появилась – в виде ОБСЕ или Китая. И тут большой вопрос, было бы это выгодно спорящим странам или нет? Все-таки Россия и ОДКБ – это гарант учета их интересов. И это очевидно.

Больше не «бумажный тигр». С какой организацией эксперты все чаще сравнивают ОДКБ? Подробнее здесь. И очень точно отметил Президент Беларуси о том, что успехи, победа России – это залог мирного и безопасного существования для всех членов ОДКБ. Именно поэтому есть уверенность, что ОДКБ не просто продолжит существование, но будет динамично развиваться. На это, в частности, направлены белорусские инициативы по усиление собственно военной составляющей союза – необходима модернизация вооружения, усиление аналитической составляющей и «мягкой силы», то есть возможностей действовать на упреждение конфликтов, проведение консультаций и переговоров для недопущения военных столкновений. Еще одна важнейшая инициатива белорусской стороны – стратегический диалог между странами ОДКБ и Китаем. Это крайне важно, особенно в условиях того, что коллективный Запад, НАТО, США и их союзники, по сути, сформировали антиевразийский и антикитайский фронт. Сейчас Россия и Беларусь находятся на его переднем крае, подвергаются гибридным и не только атакам из-за конфликта в Украине. Но есть все основания полагать, что центральноазиатские союзники по ОДКБ и Китай тоже встретятся с этими угрозами.

Алексей Дзермант:

Наступило очень важное и ответственное время – перехода к новой модели миропорядка, и сейчас от нашей позиции, союзничества зависит, сможем ли мы сформировать собственный устойчивый полюс. Да, многое зависит от успеха России в рамках специальной военной операции, но далеко не все. России нужны союзники, надежные тылы. И совершенно понятно, что и союзники России кровно заинтересованы в том, чтобы Россия не просто устояла, но и победила. Кстати, очень интересная информация прозвучала во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, где он сказал, что Россия предложила союз Казахстану и Узбекистану. Речь идет о союзе стран-поставщиков газа на азиатские рынки. Это важная инициатива в свете того, что Европа отсекает от себя все нити, в том числе сырьевые, связывающие ее с нашим регионом. Поэтому приходится искать новые рынки и новых партнеров в виде растущих гигантов – Индии, Китая, Юго-Восточной Азии. Поэтому крайне важно именно сейчас формировать союзные связи во всех сферах, чтобы вместе выступать на внешних рынках, чтобы договориться между собой о кооперации, а не о конкуренции. «Запад активно пытается посеять хаос». Как сопротивляется ОДКБ и чего ждут от Лукашенко – итоги саммита в Ереване.