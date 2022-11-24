«Запад активно пытается посеять хаос». Как сопротивляется ОДКБ и чего ждут от Лукашенко – итоги саммита в Ереване
Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности. Преследуя именно такие цели, пройдет белорусское председательство в ОДКБ. Накануне их назвал в Ереване Александр Лукашенко, принимая участие в заседании сессии Совета коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это урегулирование кризисных ситуаций и недопущение дальнейшей дестабилизации в зоне ответственности ОДКБ, эффективное позиционирование организации в системе международных отношений через развитие сотрудничества с зарубежными партнерами. Касаясь военной составляющей, Александр Лукашенко главными назвал повышение готовности компонентов войск ОДКБ к выполнению задач по предназначению и укреплению военно-технического сотрудничества.
Тему продолжит наш корреспондент Илона Волынец.
Раз уж военная составляющая ОДКБ – это неотъемлемый компонент организации, значит ее нужно укреплять. Как и внутреннее единство, которого действительно не хватает, и что так умело пытаются использовать оппоненты. Речь как раз о союзнических отношениях, которые, по мнению белорусского лидера, должны оставаться неизменной величиной.
Политолог о Лукашенко: его личные качества приведут ОДКБ в бодрое состояние, превратят в действующий инструмент.
Алексей Авдонин, аналитик БИСИ:
Мы видим, как страны коллективного Запада активно пытаются посеять хаос, разрушить государства, ослабить их с помощью конфликтов, войн, работы диверсионных подразделений, терроризма. Поэтому, конечно, в этих условиях важность ОДКБ увеличивается, потому что только сообща, коллективно мы можем обеспечить защиту своего населения, повысить уровень безопасности, управляемости всеми нашими процессами политическими, экономическими, социальными.
Евгений Зайцев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Государства, которые входят в наш блок, понимают ту необходимость, что в этих сложных условиях внешнего, скажем так, политического давления и агрессии, которые навязывает в том числе и блок НАТО, если будут существовать какие-то противоречия, мы станем легко уязвимыми на внешнеполитической арене. Поэтому государства, входящие в ОДКБ, понимают важность и значимость того, что необходимо держаться вместе, решать все задачи внутри блока.
Как бы нелепо ни звучало, но фейки правят умами. Информационные операции не уступают военным. Беларусь предлагает сформировать сеть национальных аналитических институтов. Это позволит объединить научно-экспертный потенциал стран, а значит усилить информационную безопасность. Бумажный тигр, как иногда называют доброжелатели ОДКБ, не собирается нападать, но он готов защищаться, а если нужно, и применить силу. Мягкую силу. Во всяком случае, на этом настаивает Беларусь, которая, как известно, всегда выступала в качестве миротворца.
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