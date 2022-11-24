«Запад активно пытается посеять хаос». Как сопротивляется ОДКБ и чего ждут от Лукашенко – итоги саммита в Ереване

Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности. Преследуя именно такие цели, пройдет белорусское председательство в ОДКБ. Накануне их назвал в Ереване Александр Лукашенко, принимая участие в заседании сессии Совета коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это урегулирование кризисных ситуаций и недопущение дальнейшей дестабилизации в зоне ответственности ОДКБ, эффективное позиционирование организации в системе международных отношений через развитие сотрудничества с зарубежными партнерами. Касаясь военной составляющей, Александр Лукашенко главными назвал повышение готовности компонентов войск ОДКБ к выполнению задач по предназначению и укреплению военно-технического сотрудничества. Тему продолжит наш корреспондент Илона Волынец.

Раз уж военная составляющая ОДКБ – это неотъемлемый компонент организации, значит ее нужно укреплять. Как и внутреннее единство, которого действительно не хватает, и что так умело пытаются использовать оппоненты. Речь как раз о союзнических отношениях, которые, по мнению белорусского лидера, должны оставаться неизменной величиной. Политолог о Лукашенко: его личные качества приведут ОДКБ в бодрое состояние, превратят в действующий инструмент.

Алексей Авдонин, аналитик БИСИ:

Мы видим, как страны коллективного Запада активно пытаются посеять хаос, разрушить государства, ослабить их с помощью конфликтов, войн, работы диверсионных подразделений, терроризма. Поэтому, конечно, в этих условиях важность ОДКБ увеличивается, потому что только сообща, коллективно мы можем обеспечить защиту своего населения, повысить уровень безопасности, управляемости всеми нашими процессами политическими, экономическими, социальными.