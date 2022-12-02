Безразличие и попустительство только кажутся «демократией». Что Запад понимает под словом «диктатура»?
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о нашем человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда мы слышим, что кого-то именуют диктатором или присваивают конкретной личности другие отрицательные клише, то перед глазами невольно всплывают образы прошлого. Где эти определения обычно связывают с личностями жестокими, деспотичными, лишенными всякого к людям сочувствия.
Метод расчеловечивания работает по определенному алгоритму. В связи с нажитым опытом общество накапливает своего рода эмоционально психологический базис, который нередко находит выражение в эпитетах. Со временем каждое из этих определений напитывается всем отрицательным спектром разнообразных переживаний, эмоций. Например, тот же самый «диктатор» заряжен переживанием страха, доходящим до ужаса, возмущением и бессилием. Вместе с этим клише в нас проникает полный набор связанных с ним эмоций. На этой основе формируется своего рода миф вокруг конкретной политической личности.
С этой позиции отрицательные клише функциональны – в них вкраплены провокации думать недоброе об эффективных и неудобных кому-то политиках. Например, будто бы его управление приведет к страданиям и человеческим жертвам. Хотя поистине человек абсолютно наш. Этот механизм в психологии называют «эффект ореола». Его суть в том, что, имея отрицательные установки на восприятие другого человека, люди склонны через эту же призму интерпретировать его поступки и принятые решения. По этому же принципу строится метод расчеловечивания. Например, имея психологическую установку, люди зачастую склонны оценивать и приписывать «диктатору названному» отрицательные мотивы. И с позиции заблаговременных отрицательных установок объяснить его действия и решения. Однако что касается феномена «ореола», то мотивация решений того человека нередко вообще не имеют общего с тем, что ему приписывает миф.
Например, в риторике западных СМИ и их местных политиков в отношении нашего Президента порой звучит слово «диктатор». Проекцию этой же установки делают попытки внедрить и у нас. Однако в этих вопросах важны детали. В истории про белорусского Президента детали заметны в поступках. Если оценивать их по факту, по сути. По идее, диктатор обычно стремится ущемить и подчинить свой народ, сделав людей несвободными. Но вопреки этим тенденциям труды белорусского Президента скорее расширяют границы нашей свободы. Особенно если сравнивать с Западом.
Алена Дзиодзина:
Мы гораздо свободнее от направленных в сторону Беларуси санкций, от кризиса продовольствия, от вполне реальных проблем для современного европейского человека, который сейчас в абсолютной ловушке выросших цен. Разве этого мало? Комплекс проблем обычно делает человека зависимым, подчиняя существующим трудностям всю его повседневную жизнь. Только представьте, насколько жизнь становится нашей, когда в меньшей степени зависит от серьезных проблем и затруднительных обстоятельств
Парадоксы свободы такие: где безразличие и попустительство только кажутся «демократией», а неравнодушие и решительность – диктатурой. Условия любого рода военных событий погружает народы в зависимость. От всех попутных проблем, страхов, необходимости тратить ресурс на войну и других в чем-то парализующих обстоятельств. Один на один, встречаясь с войной, человек остается беспомощен. Откладывает на когда-нибудь, на потом свои более мечтательно-творческие потребности, чем выжить в условиях, что на него навалились. Президент же всегда держит в фокусе мир. Мир внутри Беларуси и на остальных наших внешних контурах. Мир в рамках объединений и отношений политиков, решение спорных вопросов миром внутри конфликтующих стран. Не очень-то вяжется с призрачным образом диктатора и злодея. Правда?
Особенно когда поступки зарубежных политиков едва ли способствуют духу свободы внутри своих стран. Уничтожая уже на корню потребность обычных людей в раскрытии адекватных сторон самой сути свободы. Речь о самореализации и раскрытии своих уникальных талантов. Такое возможно, когда люди сыты, обуты. В противовес озвученному клише, Президент и делом, и словом дает возможность понять, что определять жизнь народов нужно как раз не силовым подавлением воли, а путем солидарности и сотрудничества.
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