Безразличие и попустительство только кажутся «демократией». Что Запад понимает под словом «диктатура»?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о нашем человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда мы слышим, что кого-то именуют диктатором или присваивают конкретной личности другие отрицательные клише, то перед глазами невольно всплывают образы прошлого. Где эти определения обычно связывают с личностями жестокими, деспотичными, лишенными всякого к людям сочувствия.

Метод расчеловечивания работает по определенному алгоритму. В связи с нажитым опытом общество накапливает своего рода эмоционально психологический базис, который нередко находит выражение в эпитетах. Со временем каждое из этих определений напитывается всем отрицательным спектром разнообразных переживаний, эмоций. Например, тот же самый «диктатор» заряжен переживанием страха, доходящим до ужаса, возмущением и бессилием. Вместе с этим клише в нас проникает полный набор связанных с ним эмоций. На этой основе формируется своего рода миф вокруг конкретной политической личности.

С этой позиции отрицательные клише функциональны – в них вкраплены провокации думать недоброе об эффективных и неудобных кому-то политиках. Например, будто бы его управление приведет к страданиям и человеческим жертвам. Хотя поистине человек абсолютно наш. Этот механизм в психологии называют «эффект ореола». Его суть в том, что, имея отрицательные установки на восприятие другого человека, люди склонны через эту же призму интерпретировать его поступки и принятые решения. По этому же принципу строится метод расчеловечивания. Например, имея психологическую установку, люди зачастую склонны оценивать и приписывать «диктатору названному» отрицательные мотивы. И с позиции заблаговременных отрицательных установок объяснить его действия и решения. Однако что касается феномена «ореола», то мотивация решений того человека нередко вообще не имеют общего с тем, что ему приписывает миф.

Например, в риторике западных СМИ и их местных политиков в отношении нашего Президента порой звучит слово «диктатор». Проекцию этой же установки делают попытки внедрить и у нас. Однако в этих вопросах важны детали. В истории про белорусского Президента детали заметны в поступках. Если оценивать их по факту, по сути. По идее, диктатор обычно стремится ущемить и подчинить свой народ, сделав людей несвободными. Но вопреки этим тенденциям труды белорусского Президента скорее расширяют границы нашей свободы. Особенно если сравнивать с Западом.