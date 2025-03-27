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Дзермант: Лукашенко – лидер, который искренне любит Украину и украинцев и может помочь в этой ситуации

27 марта 2025 20:02
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Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире В гостях политолог Алексей Дзермант. Обсудим самые актуальные темы.

Дзермант: Лукашенко – лидер, который искренне любит Украину и украинцев и может помочь в этой ситуации -2

Алексей Дзермант, политолог:
Я, наверное, даже бы немножко другой вариант предложил, гипотетический такой. Если бы хоть кто-то в Украине оставался здравомыслящим в этой ситуации, ну, понимание того, что это рабство, это колониализм, я бы просто со всех телефонов звонил нашему Президенту и просил: помогите нам сохраниться, помогите нам договориться с Россией. Потому что в Беларуси Александр Лукашенко – единственный человек в мире, который искренне Украину и украинцев любит и может в этой ситуации помочь, набрать Президенту России Путину и сказать: наверное, не нужно их полностью…

Григорий Азаренок, СТВ:
Об этом говорил Батька: нам, трем славянским народам, надо бы сесть и разобраться. Да, в первый день переговоров все друг другу морды набьем, но во второй день уже горилки выпьем, а на третий начнем о чем-то разговаривать.

Алексей Дзермант:
Совершенно верно. Но мы видим, что даже в этой ситуации хоть каких-то признаков здравомыслия у руководства сегодняшнего в Киеве нет. Они думают, что, загоняя в это кабальное рабство дальше и больше, они подальше убегут от России, что-то там сохранят и так далее. Но мы видим, что это выбор обреченных, это выбор безумцев. Вот реально работающий вариант, при том что они бы сохранили государственность и даже шансы на развитие, только если бы попросили Беларусь и Лукашенко им в этой ситуации помочь. И даже несмотря на все те гадости, которые они нам уже сделали, конкретно Зеленский (известно, как наш Президент его называет), я думаю, он бы все равно не отказался помочь, потому что речь не о Зеленском, а о народе и о стране, которую, на мой взгляд, наш Президент искренне любит и мог бы реально помочь.

# Алексей Дзермант # Григорий Азаренок # Международная политика # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский # Владимир Путин

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