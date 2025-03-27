Дзермант: нужно культивировать ощущение того, что ты здесь хозяин, ты ответственен за наше общество, страну, землю

Алексей Дзермант, политолог:

Главная проблема мировоззренческая. Вот когда часть верхушки советской решила, что им нужно обладание собственностью и эту собственность (общенародную – подчеркну) нужно потом передавать детям...

Григорий Азаренок, СТВ:

Гришин Виктор Васильевич.

Алексей Дзермант:

Да. Нужно передать детям, то есть сделать наследственной. А для этого нужно идти на примирение, на конвергенцию с Западом, с западным капитализмом, потому что там такая модель. И, соответственно, сворачивать строительство социализма и определенные даже эксперименты в этом направлении, потому что они были, допустим, те же самые кибернетические системы, создание прототипов интернета. Для чего важны в советское время?

Григорий Азаренок:

Глушковская...

Алексей Дзермант:

Да, глушковская школа. Чтобы планировать хозяйство и, соответственно, двигаться этим дальше путем.

Григорий Азаренок:

А зачем тогда аппарат госплана?

Алексей Дзермант:

Да. А если ты эффективнее начнешь собственностью управлять, у тебя снижается возможность хищения, накопления этой самой собственности, которую ты надеешься потом передать по наследству. То есть здесь вопрос, конечно, и мировоззренческий. В этом смысле тут опыт и Северной Кореи, и Китая, и Вьетнама, и всех других стран, которые идут незападным и альтернативным, успешным, подчеркну, путем, он нам крайне необходим. Да, это будет белорусская специфика. Да, мы, конечно, будем на свое общество прежде всего ориентироваться. Но вот эти вещи, когда нам нужно исключить вот это подобострастие перед Западом, особенно среди управленческого класса, чтобы вот эта мысль: ох, а где-то домик там, на Западе, ох, а отправлю туда детей учиться, они там останутся, я потом к ним на пенсии... Вот это нужно искоренять, на мой взгляд, каленым железом. Потому что если в головах у наших людей будет это сидеть, значит, это та червоточина, которую могут использовать всегда против нас. И этого допускать нельзя. Это значит, что достойные условия должны быть и здесь, но прежде всего культивировать ощущение того, что ты хозяин здесь, ты ответственен за наше общество, страну, землю. И если ты предашь, бросишь мать родную, Родину, то ты совершишь реальный грех, а может быть, и преступление.