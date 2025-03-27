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Дзермант: поиск друзей на Востоке более перспективен. Если ты закладываешь отношения там, это уже надолго

27 марта 2025 19:39
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Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире В гостях политолог Алексей Дзермант. Обсудим самые актуальные темы.

Дзермант: поиск друзей на Востоке более перспективен. Если ты закладываешь отношения там, это уже надолго-2

Алексей Дзермант, политолог:
Поиск друзей на Востоке, мне кажется, более перспективен. Почему? Если ты закладываешь отношения там, то это уже очень-очень надолго. Не эти временщики, которые сегодня пришли, завтра ушли, со своей демократией, которая уже абсолютно всем опостылела, в которую никто не верит. Там все-таки вот эта традиция, это уважение к преемственности, к системности, к своему самостоянию, субъектности, суверенитету. Вот там это ценится, на Востоке. И там искать друзей более даже стратегически оправданно.

# Григорий Азаренок # Алексей Дзермант # Международная политика

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