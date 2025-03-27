Дзермант: поиск друзей на Востоке более перспективен. Если ты закладываешь отношения там, это уже надолго

Алексей Дзермант, политолог:

Поиск друзей на Востоке, мне кажется, более перспективен. Почему? Если ты закладываешь отношения там, то это уже очень-очень надолго. Не эти временщики, которые сегодня пришли, завтра ушли, со своей демократией, которая уже абсолютно всем опостылела, в которую никто не верит. Там все-таки вот эта традиция, это уважение к преемственности, к системности, к своему самостоянию, субъектности, суверенитету. Вот там это ценится, на Востоке. И там искать друзей более даже стратегически оправданно.