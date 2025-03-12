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Дзермант: Беларусь системно развивает отношения, а не просто куда-то шарахается

12 марта 2025 19:52
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим переговоры по Украине, что на самом деле творится в Евросоюзе и другие важнейшие геополитические и международные события. В эфире политолог Алексей Дзермант.

Дзермант: Беларусь системно развивает отношения, а не просто куда-то шарахается-2

Алексей Дзермант, политолог:
Но нужно понимать, если Россия, мы провозгласили себя суверенными субъектами, государствами. 

Григорий Азаренок, СТВ:
Альтернативой развития. 

Дзермант: Беларусь системно развивает отношения, а не просто куда-то шарахается-4

Алексей Дзермант:
Именно. То есть мы должны на этом настаивать. И, кстати, вот что опять же делает Беларусь. Вот у нас проходит визит министра обороны Ирана. У нас вот послы, которые верительные грамоты вручают, это коллективный Восток. Это та же самая Мьянма. Это вот страны, с которыми мы продолжаем системно развивать отношения. А не просто вот куда-то шарахаемся. Вот самое главное в госполитике – это следовать курсу, системе. Да, возможны нюансы. Переговоры с американцами возможны. Они были и будут. Но вот есть курс, и нельзя с него сворачивать. 

Вот, на мой взгляд, что мы можем регулировать в Беларуси это точно можем и это делаем в России. Вот эти все там блогеры, вся эта свора начинают: «Ох, правоконсервативный альянс США!» Да вы вообще-то заткнитесь! А еще когда начинают Китая оскорблять, слушайте, а нас начинают оскорблять: ой, захотели, значит, в переговорах поучаствовать. Нет, мы с американцами мир поделим сами. Ну это же чушь.

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# Алексей Дзермант # Григорий Азаренок # Международная политика # Международное сотрудничество

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