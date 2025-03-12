Дзермант: Беларусь должна наращивать импортозамещение и Запад на свой рынок не пускать

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим переговоры по Украине, что на самом деле творится в Евросоюзе и другие важнейшие геополитические и международные события. В эфире политолог Алексей Дзермант.

Алексей Дзермант, политолог:

Вот это так называемое импортозамещение. То есть мы должны себя обеспечивать самым важным, элементарным. Минимум – продовольствием, одеждой и вот эти средства производства. Да, небольшая Беларусь не может полностью закрыть, допустим, потребности в станкостроении. Тем не менее даже вот ситуация с СВО показала, насколько те компетенции, хотя не все мы это тоже сохранили, но сохранившиеся в Беларуси, стали востребованы для России. И вот сейчас, когда замаячила перспектива договоренности, переговоры с Трампом, неужели мы должны отказаться от этого ренессанса нашей промышленности? Мне кажется, что ни в коем случае! Да, где-то там пойдут сдвиги, но то, что произошло, – уже подъем ВПК, как минимум, подъем какой-то гражданской продукции, откуда ушли западные корпорации, – это мы сдавать больше не должны. Ни в коем случае. Только наращивать и на свой рынок никого больше не пускать с Запада.