Дзермант: мнение Лукашенко будет важным фактором при формировании позиции России в переговорах с США

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим переговоры по Украине, что на самом деле творится в Евросоюзе и другие важнейшие геополитические и международные события. В эфире политолог Алексей Дзермант.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим переговоры по Украине, что на самом деле творится в Евросоюзе и другие важнейшие геополитические и международные события. В эфире политолог Алексей Дзермант.
Алексей Дзермант, политолог:
Мне кажется, все-таки это не случайно, что вот в этот момент произойдет встреча. Да, будем решать внутренние вопросы: союзная интеграция, экономика – эти вопросы на контроле у президентов. Но вот то, что будет, я уверен, будет совместная общая позиция по вот этим переговорам накануне встречи с американцами. Я думаю, наш Президент в кулуарах еще выскажет именно нашу белорусскую точку зрения. Его точку зрения, я думаю, он колоссальный объем информации проанализирует, прежде чем ехать, говорить с Путиным. И я думаю, это будет очень важная точка зрения. Потому что сейчас многие гадают, ждут, согласятся на эти переговоры. Этот мяч перекинули американцы.
Кто-то говорит, ловушку расставляют. Ну, похоже, что да: пытаются украинцы снова обмануть всех, якобы пойдя на уступки американцев, чтобы перебросить ответственность на Россию. Мне кажется, сейчас мнение нашего Президента для Владимира Владимировича будет очень важным. Во-первых, а что, если мы на эту разводку не пойдем и дальше будем противостоять? Как мы, какие у нас силы, ресурсы… Сверить позиции, что мы делаем вместе? Если идем, то как? На каких условиях? Что мы выставляем? Тем более, что белорусское здесь, скажем так, предложение в плане учета наших интересов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Региональной безопасности. Нас волнует не только Украина, но и Польша, например.
Алексей Дзермант:
Да, обо всем этом идет речь. Потому что они вот говорят: бла-бла-бла, демилитаризация. Приезжает министр обороны американский и обещает полякам построить «Форт Трамп» снова. И сто тысяч американских солдат разместить. А это как?
Григорий Азаренок:
А Дуда просит ядерное оружие.
Дзермант: Беларусь должна наращивать импортозамещение и Запад на свой рынок не пускать. Подробности.
Алексей Дзермант:
Да, а это что? Куда это ушло? Это условие что, не учитывается вот в этой конфигурации разрядки, если о ней идет речь? Потом, никто, на мой взгляд, не снимает еще и минскую площадку, белорусскую площадку. А дальше что? А восстанавливать как Украину? А как вот вообще договариваться о каком-то мирном строительстве здесь? Минск здесь может сыграть важную роль. Поэтому, мне кажется, мнение нашего Президента будет, если не решающим, очень важным фактором при формировании позиции России в переговорах с американцами. Просто показать нашу сплоченность, наше общее мышление и общий ответ, я уверен, он будет таковым на американские предложения.
Дзермант: почему Беларусь выстояла после развала СССР – нашелся человек, Александр Лукашенко