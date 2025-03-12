Дзермант: мнение Лукашенко будет важным фактором при формировании позиции России в переговорах с США

Алексей Дзермант, политолог:

Мне кажется, все-таки это не случайно, что вот в этот момент произойдет встреча. Да, будем решать внутренние вопросы: союзная интеграция, экономика – эти вопросы на контроле у президентов. Но вот то, что будет, я уверен, будет совместная общая позиция по вот этим переговорам накануне встречи с американцами. Я думаю, наш Президент в кулуарах еще выскажет именно нашу белорусскую точку зрения. Его точку зрения, я думаю, он колоссальный объем информации проанализирует, прежде чем ехать, говорить с Путиным. И я думаю, это будет очень важная точка зрения. Потому что сейчас многие гадают, ждут, согласятся на эти переговоры. Этот мяч перекинули американцы.

Кто-то говорит, ловушку расставляют. Ну, похоже, что да: пытаются украинцы снова обмануть всех, якобы пойдя на уступки американцев, чтобы перебросить ответственность на Россию. Мне кажется, сейчас мнение нашего Президента для Владимира Владимировича будет очень важным. Во-первых, а что, если мы на эту разводку не пойдем и дальше будем противостоять? Как мы, какие у нас силы, ресурсы… Сверить позиции, что мы делаем вместе? Если идем, то как? На каких условиях? Что мы выставляем? Тем более, что белорусское здесь, скажем так, предложение в плане учета наших интересов.