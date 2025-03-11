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Лазуткин объяснил, почему иногда ярые сторонники государства переобуваются в одно мгновение

11 марта 2025 19:54
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Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях политолог Андрей Лазуткин. Обсудим самые актуальные темы. 

Лазуткин объяснил, почему иногда ярые сторонники государства переобуваются в одно мгновение-2

Григорий Азаренок, СТВ:
Как так случилось, что врагом коммунизма стал кандидат в члены Политбюро?

Андрей Лазуткин, политолог:
Посмотрите на Германию 1945 года. Что там были, например, все из других каких-то партий люди? Власть формирует вокруг себя определенные горизонтальные сети. Неважно, какая это партия, какая это страна. Но определенные группировки есть внутри американского госаппарата. Вот мы deep state обсуждаем сегодня. Типа, это что-то такое необычное. А почему не может быть каких-то таких же горизонтальных связей в советском аппарате? Например, мы изучали есть такие работы, типа советологов западных. Они рисовали там целые схемы, карты, кто с кем дружит, кто с кем водку пьет. Разведка им давала какие-то данные, они определяли по Политбюро советскому, где там какие есть центры силы. То же самое сегодня американцы делают по китайскому Политбюро. Вот вы меня спросите, что там в Китае происходит во власти. Я вам отвечу: я не знаю. И никто этого не знает. Нужны очень хорошие специалисты, которые вам что-то там по косвенным сведениям что-то расскажет.

# Андрей Лазуткин # Григорий Азаренок

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