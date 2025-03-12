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Дзермант: почему Беларусь выстояла после развала СССР – нашёлся человек, Александр Лукашенко

12 марта 2025 18:45
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим переговоры по Украине, что на самом деле творится в Евросоюзе и другие важнейшие геополитические и международные события. В эфире политолог Алексей Дзермант.

Дзермант: почему Беларусь выстояла после развала СССР – нашёлся человек, Александр Лукашенко-2

Алексей Дзермант, политолог:
Почему Беларусь выстояла? Да, мы рухнули вместе со всей страной. Но нашелся человек, мы знаем его имя, это Александр Лукашенко, который не стал делать то же самое, что, например, в России делали. А его тогда ненавидели: почему не идешь с нами?

Григорий Азаренок, СТВ:
Приватизация...

Алексей Дзермант:
И рубль уже один был готов. Принял решение о других рецептах сохранения промышленности, того потенциала. И оказалось, что это сработало. Это какие-то были абсолютно не рыночные – наши местные решения. Оказалось, и мозги есть, и эффект есть. А если это могли мы сделать в Беларуси? Неужели при госплане, при умах реальных больших в Москве экономистов нельзя было сделать... Где-то переформатировать экономику Советского Союза, да наклепать этих чертовых джинсов, но при этом не потерять страну?

# Алексей Дзермант # Григорий Азаренок

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