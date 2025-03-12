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13 марта Лукашенко и Путин проведут переговоры в Кремле

12 марта 2025 10:31
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Белорусский лидер направится с официальным визитом в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Президента. Завтра, 13 марта, Александр Лукашенко и Владимир Путина проведут переговоры в Кремле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

13 марта Лукашенко и Путин проведут переговоры в Кремле-2

Развитие сотрудничества между странами и перспективные направления взаимодействия главы государств обсудят сперва в формате «один на один», а после – в расширенном составе с участием членов делегаций. Не обойдут стороной вопросы совместной работы в интеграционных форматах, также лидеры обменяются мнениями касательно текущей международной ситуации. Ожидается, что по итогам встречи будет подписан пакет документов. Переговорами на высшем уровне визит не ограничится. В программе также ряд иных мероприятий, предусмотренных его официальным статусом. 

# Владимир Путин # Беларусь-Россия # Александр Лукашенко

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