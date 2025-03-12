Лавров: Россия ни при каких условиях не примет присутствие войск НАТО на территории Украины
К наиболее обсуждаемой теме последних дней – украинскому конфликту. Новый глава Белого дома плотно взялся за решение вопроса. По итогам прошедших накануне в Джидде американско-украинских переговоров было обнародовано совместное заявление. В документе говорится, что Киев согласился принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Реакция мирового сообщества не заставила себя ждать. Удивительно, но западные политики, которые еще накануне призывали Киев «воевать до последнего украинца», в целом положительно восприняли новость. И согласились, что достигнутые договоренности могут стать поворотным моментом в стремлении достигнуть мира.
Впрочем, эксперты не исключают, что внезапная смена настроений и риторики Запада может быть «продуманной игрой». В ЕС надеются, что Кремль откажется от предложенного прекращения огня, конфликт возобновится и Европа сможет активно в него включиться, указывая на нежелание России садиться за стол переговоров. На Западе все еще вынашивают планы по введению войск НАТО в Украину.
И хотя Кремль еще не озвучил свою позицию касательно прекращения огня, о том, что Россия ни при каких условиях не примет присутствие войск Альянса на украинской территории, заявил глава МИД Сергей Лавров. В интервью американским блогерам он обозначил, что Европа одержима идеей миротворцев в Украине, однако это не то, что требуется для окончания конфликта.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Если расширение НАТО признается, по крайней мере Дональдом Трампом, как одна из коренных причин, то присутствие войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве на украинской земле является для нас такой же угрозой. Больше всего поражает эта их одержимость миротворцами. Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, мол, давайте остановим войну, через месяц будут развернуты миротворцы, а там посмотрим, что делать дальше. Во-первых, это не то, что требуется для окончания войны, которую Запад ведет против нас через украинцев путем прямого участия их военных. Мы знаем об этом.
Сергей Лавров также выразил убежденность в том, что ряд европейских стран стремится к дальнейшей эскалации конфликта. Впрочем, как будут развиваться события, покажет время. Пока весь мир ждет переговоров России и США, которые американская сторона анонсировала в ближайшее время.