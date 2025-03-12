Лавров: Россия ни при каких условиях не примет присутствие войск НАТО на территории Украины

К наиболее обсуждаемой теме последних дней – украинскому конфликту. Новый глава Белого дома плотно взялся за решение вопроса. По итогам прошедших накануне в Джидде американско-украинских переговоров было обнародовано совместное заявление. В документе говорится, что Киев согласился принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реакция мирового сообщества не заставила себя ждать. Удивительно, но западные политики, которые еще накануне призывали Киев «воевать до последнего украинца», в целом положительно восприняли новость. И согласились, что достигнутые договоренности могут стать поворотным моментом в стремлении достигнуть мира.

Впрочем, эксперты не исключают, что внезапная смена настроений и риторики Запада может быть «продуманной игрой». В ЕС надеются, что Кремль откажется от предложенного прекращения огня, конфликт возобновится и Европа сможет активно в него включиться, указывая на нежелание России садиться за стол переговоров. На Западе все еще вынашивают планы по введению войск НАТО в Украину.