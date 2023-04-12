«Два синяка на заднице стоят того, чтобы мы уберегли страну». Воскресенский объяснил, почему в 2020-м всё было сделано правильно

Юрий Воскресенкий, политолог:

Начал забывать уже события 2020 года. Между тем, некоторые кейсы, ситуации, в которых принимал непосредственное участие, были крайне интересны. Особенно их этическая составляющая. Поэтому я понял, что надо срочно садиться и писать книгу.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вчера удалось обрести экземпляр, сегодня начал читать. И вот вы сказали, может, какие-то действия были правильные, какие-то неправильные, но немного для затравки нашим зрителям и вашим читателям, что начинается книга с визита силовых структур к Юрию Воскресенскому. Я так считаю и мне кажется, что вы в книге с этим согласились, что все-таки визит и методы были хорошие, правильные. Они на тот момент подтолкнули вас к правильным мыслям, которые вы сейчас излагаете, к более философскому взгляду на этот момент.

Юрий Воскресенский:

Конечно, откуда бы тогда родилась такая звезда? Конечно, я пишу четко, вот эти все стонания про дубинки в мирное время, может, они и имеют место, но когда речь идет о раскачивании ситуации и потере управляемости в стране, это настолько смешно даже слышать сейчас, когда идут эти стенания от наших бывших соотечественников или нынешних, но которые там находятся… Смотря на Украину, где не просто дубинки, просто пачками уничтожают людей, сносят целые кварталы, города в этой братоубийственной войне, а они все о своем: нас ударили по заднице, простите. Ну, ударили, ничего страшного…