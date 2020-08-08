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«Думаю, выборы будут демократичные». Что говорят международные наблюдатели о ходе избирательной кампании в Беларуси?

08 августа 2020 20:21
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжают работать международные наблюдатели. В нашу страну приехали 248 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это парламентарии, дипломаты, члены ЦИК, в основном представляющие государства СНГ. Сегодня они посетили десятки участков не только в Минске, но и регионах. В целом эксперты отмечают спокойную обстановку накануне основного дня голосования. Как происходит наблюдение? И каковы предварительные оценки?

Материал Дмитрия Бояровича. 

«Думаю, выборы будут демократичные». Что говорят международные наблюдатели о ходе избирательной кампании в Беларуси?-1

«Думаю, выборы будут демократичные». Что говорят международные наблюдатели о ходе избирательной кампании в Беларуси?-3

«Думаю, выборы будут демократичные». Что говорят международные наблюдатели о ходе избирательной кампании в Беларуси?-5

Свою миссию в Беларуси некоторые международные наблюдатели начали с традиции – почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Венки легли к монументу Победы. 

«Думаю, выборы будут демократичные». Что говорят международные наблюдатели о ходе избирательной кампании в Беларуси?-8

И сегодня же наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ провели встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Здесь было отмечено: наблюдение от МПА СНГ ведётся со времени досрочного голосования. Не только в Минске, но и регионах. Перед выездом группа экспертов составила юридическое заключение о соответствии избирательной системы Беларуси международным стандартам. Главная цель – беспристрастное наблюдение за ходом волеизъявления.

Координатор группы международных наблюдателей: каких-либо заявлений, обращений о нарушениях не поступало

«Думаю, выборы будут демократичные». Что говорят международные наблюдатели о ходе избирательной кампании в Беларуси?-11

А наблюдатели из Азербайджана 8 августа посетили избирательный участок № 71 в Ленинском районе Минска. Здесь они отметили спокойную обстановку и хорошие условия для свободного волеизъявления. 

«Думаю, выборы будут демократичные». Что говорят международные наблюдатели о ходе избирательной кампании в Беларуси?-14

Кямран Фархат Байрамов, наблюдатель от Исполнительного комитета СНГ:
Это первый избирательный участок, который мы посетили во время досрочного голосования. Для независимого и свободного наблюдения с нашей стороны были созданы все приемлемые условия, мы имели беседу с членами участковой избирательной комиссии. Хотелось бы отметить высокий профессиональный уровень: были даны ответы на все интересующие нас вопросы. Вопросы материально-технического обеспечения также были на высоком уровне, хотелось бы отметить наличие информационных материалов о кандидатах в Президенты.

«Думаю, выборы будут демократичные». Что говорят международные наблюдатели о ходе избирательной кампании в Беларуси?-17

Наблюдатели из Узбекистана сегодня общались с прессой. Они посетили более десяти участков в Минске и Жодино. Эксперты поделились мнением о соответствии избирательной кампании законодательству.

Роман Головченко с женой проголосовали досрочно: «У нас, в принципе, выбор очевиден»

«Думаю, выборы будут демократичные». Что говорят международные наблюдатели о ходе избирательной кампании в Беларуси?-20

Одилжон Тожиев, наблюдатель от МПА СНГ:
Все процессы идут по правилам, как написано в Конституции Беларуси, как написано в постановлении ЦИК Беларуси. Думаю, что выборы будут демократичные. 

«Думаю, выборы будут демократичные». Что говорят международные наблюдатели о ходе избирательной кампании в Беларуси?-23

Наблюдение будет проходить и в посольствах Беларуси в восьми государствах СНГ, в том числе и России. Напомним, в нашу страну наблюдатели прибыли по приглашению белорусской стороны. Беларусь рассчитывают на объективную оценку. 

«Думаю, выборы будут демократичные». Что говорят международные наблюдатели о ходе избирательной кампании в Беларуси?-26

Александр Башкин, наблюдатель от МПА СНГ:
Сегодня мы можем констатировать, я говорю это и как свое наблюдение, спокойную обстановку в Республике Беларусь. Мы действительно видим эту тишину. Понимаем, что избиратель собирается с мыслями, обдумывает то самое решение, которое он осуществит завтра, в основной день голосования.

«Думаю, выборы будут демократичные». Что говорят международные наблюдатели о ходе избирательной кампании в Беларуси?-29

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Всего на выборах Президента в Беларуси работают 248 международных наблюдателей, в основном представляющих страны СНГ. Их миссии продлятся до конца избирательной кампании. Тогда же они дадут свою итоговую оценку увиденному. 

# Выборы в Беларуси # Дмитрий Боярович # Александр Башкин # Кямран Фархат Байрамов # Одилжон Тожиев # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень # Фотофакт

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