«Думаю, выборы будут демократичные». Что говорят международные наблюдатели о ходе избирательной кампании в Беларуси?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают работать международные наблюдатели. В нашу страну приехали 248 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это парламентарии, дипломаты, члены ЦИК, в основном представляющие государства СНГ. Сегодня они посетили десятки участков не только в Минске, но и регионах. В целом эксперты отмечают спокойную обстановку накануне основного дня голосования. Как происходит наблюдение? И каковы предварительные оценки? Материал Дмитрия Бояровича.

Свою миссию в Беларуси некоторые международные наблюдатели начали с традиции – почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Венки легли к монументу Победы.

И сегодня же наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ провели встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Здесь было отмечено: наблюдение от МПА СНГ ведётся со времени досрочного голосования. Не только в Минске, но и регионах. Перед выездом группа экспертов составила юридическое заключение о соответствии избирательной системы Беларуси международным стандартам. Главная цель – беспристрастное наблюдение за ходом волеизъявления. Координатор группы международных наблюдателей: каких-либо заявлений, обращений о нарушениях не поступало

А наблюдатели из Азербайджана 8 августа посетили избирательный участок № 71 в Ленинском районе Минска. Здесь они отметили спокойную обстановку и хорошие условия для свободного волеизъявления.

Кямран Фархат Байрамов, наблюдатель от Исполнительного комитета СНГ:

Это первый избирательный участок, который мы посетили во время досрочного голосования. Для независимого и свободного наблюдения с нашей стороны были созданы все приемлемые условия, мы имели беседу с членами участковой избирательной комиссии. Хотелось бы отметить высокий профессиональный уровень: были даны ответы на все интересующие нас вопросы. Вопросы материально-технического обеспечения также были на высоком уровне, хотелось бы отметить наличие информационных материалов о кандидатах в Президенты.

Наблюдатели из Узбекистана сегодня общались с прессой. Они посетили более десяти участков в Минске и Жодино. Эксперты поделились мнением о соответствии избирательной кампании законодательству. Роман Головченко с женой проголосовали досрочно: «У нас, в принципе, выбор очевиден»

Одилжон Тожиев, наблюдатель от МПА СНГ:

Все процессы идут по правилам, как написано в Конституции Беларуси, как написано в постановлении ЦИК Беларуси. Думаю, что выборы будут демократичные.

Наблюдение будет проходить и в посольствах Беларуси в восьми государствах СНГ, в том числе и России. Напомним, в нашу страну наблюдатели прибыли по приглашению белорусской стороны. Беларусь рассчитывают на объективную оценку.

Александр Башкин, наблюдатель от МПА СНГ:

Сегодня мы можем констатировать, я говорю это и как свое наблюдение, спокойную обстановку в Республике Беларусь. Мы действительно видим эту тишину. Понимаем, что избиратель собирается с мыслями, обдумывает то самое решение, которое он осуществит завтра, в основной день голосования.