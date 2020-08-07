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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина

07 августа 2020 12:45
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Новости Беларуси. Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся 7 августа по инициативе российского лидера, сообщает пресс-служба Президента Беларуси.  

Помимо двусторонней повестки, значительная часть беседы касалась актуальных вопросов противодействия пандемии COVID-19 в двух странах, выработки вакцины для борьбы с этой инфекцией.  

Также предметно главы государств обсудили ход избирательной кампании в Беларуси. Владимир Путин, в частности, отметил важность дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению.  

Одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Беларуси. В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.  

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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