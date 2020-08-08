За четыре дня досрочного голосования явка избирателей превысила 32%

Новости Беларуси. По данным Центризбиркома за четыре дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси превысила 32 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской, Витебской, Гродненской областях на избирательные участки пришли более 30 % от общего числа включенных в списки человек. Самый активный регион – Гомельский. Свой выбор сделали почти 43 % избирателей. Высокая явка также в Могилёвской области – проголосовали более 37 %. Активно пользуются возможностью досрочного голосования и жители столицы.

Координатор группы международных наблюдателей: каких-либо заявлений, обращений о нарушениях не поступало

Свыше 300 тысяч минчан определились со своим кандидатом. В Минской области явка превысила 29 %.