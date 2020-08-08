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За четыре дня досрочного голосования явка избирателей превысила 32%

08 августа 2020 12:47
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Новости Беларуси. По данным Центризбиркома за четыре дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси превысила 32 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

За четыре дня досрочного голосования явка избирателей превысила 32%-1

В Брестской, Витебской, Гродненской областях на избирательные участки пришли более 30 % от общего числа включенных в списки человек. Самый активный регион – Гомельский. Свой выбор сделали почти 43 % избирателей. Высокая явка также в Могилёвской области – проголосовали более 37 %. Активно пользуются возможностью досрочного голосования и жители столицы. 

Координатор группы международных наблюдателей: каких-либо заявлений, обращений о нарушениях не поступало

Свыше 300 тысяч минчан определились со своим кандидатом. В Минской области явка превысила 29 %.

За четыре дня досрочного голосования явка избирателей превысила 32%-4

8 августа – заключительный день досрочного голосования. Избирательные участки работают до 20:00. Перерыв на обед с 14:00 до 16:00 часов. 

# Выборы в Беларуси # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень # Фотофакт

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