За четыре дня досрочного голосования явка избирателей превысила 32%

Новости Беларуси. По данным Центризбиркома за четыре дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси превысила 32 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По данным Центризбиркома за четыре дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси превысила 32 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Брестской, Витебской, Гродненской областях на избирательные участки пришли более 30 % от общего числа включенных в списки человек. Самый активный регион – Гомельский. Свой выбор сделали почти 43 % избирателей. Высокая явка также в Могилёвской области – проголосовали более 37 %. Активно пользуются возможностью досрочного голосования и жители столицы.
Координатор группы международных наблюдателей: каких-либо заявлений, обращений о нарушениях не поступало
Свыше 300 тысяч минчан определились со своим кандидатом. В Минской области явка превысила 29 %.
8 августа – заключительный день досрочного голосования. Избирательные участки работают до 20:00. Перерыв на обед с 14:00 до 16:00 часов.