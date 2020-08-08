Координатор группы международных наблюдателей: каких-либо заявлений, обращений о нарушениях не поступало

Новости Беларуси. 52 международных наблюдателя от Межпарламентской ассамблеи СНГ следят за ходом выборов Президента в Беларуси. 8 августа с миссией экспертов встретилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наблюдение от МПА СНГ ведётся со времени досрочного голосования. Причём не только в Минске, но и в других городах: Орше, Витебске, Могилёве. А также в посольствах Беларуси в восьми странах Содружества, в том числе и России.

Парламентарии прибыли по приглашению белорусской стороны. Перед выездом группа экспертов составила юридическое заключение о соответствии избирательной системы Беларуси международным стандартам. Главная цель – беспристрастное наблюдение за ходом волеизъявления. Беларусь рассчитывает на объективную оценку.

Олег Мельниченко, координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ:

Завтра с момента открытия избирательных участков все международные наблюдатели будут, во-первых, находиться при открытии, во-вторых, в течение дня посещать избирательные участки. То есть будет вестись полноценная работа международного наблюдения. У нас работают на территории республики на досрочном голосовании наблюдатели. Уже работают с самого начала процесса голосования. На сегодня каких-либо заявлений, обращений со стороны наблюдателей о нарушениях в наш адрес не поступало.