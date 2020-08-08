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Координатор группы международных наблюдателей: каких-либо заявлений, обращений о нарушениях не поступало

08 августа 2020 12:32
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Новости Беларуси. 52 международных наблюдателя от Межпарламентской ассамблеи СНГ следят за ходом выборов Президента в Беларуси. 8 августа с миссией экспертов встретилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Координатор группы международных наблюдателей: каких-либо заявлений, обращений о нарушениях не поступало-1

Наблюдение от МПА СНГ ведётся со времени досрочного голосования. Причём не только в Минске, но и в других городах: Орше, Витебске, Могилёве. А также в посольствах Беларуси в восьми странах Содружества, в том числе и России.

Координатор группы международных наблюдателей: каких-либо заявлений, обращений о нарушениях не поступало-4

Парламентарии прибыли по приглашению белорусской стороны. Перед выездом группа экспертов составила юридическое заключение о соответствии избирательной системы Беларуси международным стандартам.

Главная цель – беспристрастное наблюдение за ходом волеизъявления. Беларусь рассчитывает на объективную оценку. 

Координатор группы международных наблюдателей: каких-либо заявлений, обращений о нарушениях не поступало-7

Олег Мельниченко, координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ:
Завтра с момента открытия избирательных участков все международные наблюдатели будут, во-первых, находиться при открытии, во-вторых, в течение дня посещать избирательные участки. То есть будет вестись полноценная работа международного наблюдения. У нас работают на территории республики на досрочном голосовании наблюдатели. Уже работают с самого начала процесса голосования. На сегодня каких-либо заявлений, обращений со стороны наблюдателей о нарушениях в наш адрес не поступало. 

Координатор группы международных наблюдателей: каких-либо заявлений, обращений о нарушениях не поступало-10

Всего для работы на выборах Президента в Беларуси аккредитовано 248 международных наблюдателей. Это парламентарии, члены ЦИК, дипломаты. 

# Выборы в Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Олег Мельниченко # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень # Фотофакт

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