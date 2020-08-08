Роман Головченко с женой проголосовали досрочно: «У нас, в принципе, выбор очевиден»

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах Президента. 8 августа – последний день. С самого утра на участки приходят все больше белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко на досрочном голосовании: «Я уже не в том возрасте, чтобы верить пустым обещаниям»

Возможность заранее определиться с выбором удобна для тех, кто спланировал этот уик-энд за городом или по какой-либо причине не сможет 9 августа принять участие в выборах.