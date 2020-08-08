Роман Головченко с женой проголосовали досрочно: «У нас, в принципе, выбор очевиден»
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах Президента. 8 августа – последний день. С самого утра на участки приходят все больше белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Возможность заранее определиться с выбором удобна для тех, кто спланировал этот уик-энд за городом или по какой-либо причине не сможет 9 августа принять участие в выборах.
Голосовать приходят семьями. Так, на участок в 29-й гимназии столицы премьер-министр Роман Головченко приехал вместе с супругой Ириной и двумя дочками.
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Сегодня у главы правительства рабочий день, потому первое же окошко в плотном графике премьер использовал, чтобы исполнить свой гражданский долг.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Так сложилось, что голосуем тогда, когда выдается минута времени. На самом деле все члены правительства очень плотно работали в это время по республике – посещали предприятия, встречались с коллективами, выясняли, какие надо решить вопросы, что волнует население.
Сегодня небольшая пауза выдалась, решили воспользоваться и проголосовать. Мы сегодня голосуем за ту страну, в которой будет жить уже поколение наших детей. Хотелось бы, чтобы они жили в свободной, независимой, суверенной стране, были спокойные за свою жизнь, у них были бы возможности для того, чтобы реализовать себя.
Ирина Головченко:
Мы с супругом не обсуждали, потому что у нас, в принципе, выбор очевиден. И в семье консенсус.