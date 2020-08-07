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Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты

07 августа 2020 13:32
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Новости Беларуси. Двусторонняя повестка, пандемия и выборы. Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся 7 августа по инициативе российского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты-1

Помимо взаимоотношений Минска и Москвы, значительная часть беседы касалась актуальных вопросов противодействия пандемии COVID-19 в наших странах, выработки вакцины для борьбы с этой инфекцией.  

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты-4

Также главы государств предметно обсудили ход избирательной кампании в Беларуси. Владимир Путин, в частности, отметил важность дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению.  

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты-7

Одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Беларуси. В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.  

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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