Александр Лукашенко – президенту Кении: вы могли бы приехать к нам. Или я к вам

Параллельно тому, как солнце поднималось и раскалялось над Дубаем, павильон «Аль Васл» менял свои очертания, став тем самым комфортным местом встречи собравшихся на правительственном уровне обсудить недопущение дальнейшего глобального потепления и разрушения климата. Дальше будет сказано чуть больше. В ожидании фэмили-фото Александр Лукашенко провел ряд переговоров на ногах. Проще всего с теми, с кем говорим на одном языке. Чуть сложнее, но для заинтересованных, как известно, препятствий нет. Главы стран дальней дуги. Зимбабве, Конго, Экваториальная Гвинея.

Эммерсону Мнангагве Александр Лукашенко сразу обозначил: мало довольствоваться тем, что сегодня есть, и в двусторонних отношениях, и по линии Беларусь – Африка. Мы можем больше. «Когда к вам лучше приехать?» Лукашенко пригласил в Беларусь президента Зимбабве Для африканских стран, долгое время бывших колониями, очень важно личное общение. Визит в Зимбабве это показал. Поэтому прямо на полях саммита глава государства назначает такие.