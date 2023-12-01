Александр Лукашенко – президенту Кении: вы могли бы приехать к нам. Или я к вам
Параллельно тому, как солнце поднималось и раскалялось над Дубаем, павильон «Аль Васл» менял свои очертания, став тем самым комфортным местом встречи собравшихся на правительственном уровне обсудить недопущение дальнейшего глобального потепления и разрушения климата.
Дальше будет сказано чуть больше. В ожидании фэмили-фото Александр Лукашенко провел ряд переговоров на ногах. Проще всего с теми, с кем говорим на одном языке. Чуть сложнее, но для заинтересованных, как известно, препятствий нет. Главы стран дальней дуги. Зимбабве, Конго, Экваториальная Гвинея.
Эммерсону Мнангагве Александр Лукашенко сразу обозначил: мало довольствоваться тем, что сегодня есть, и в двусторонних отношениях, и по линии Беларусь – Африка. Мы можем больше.
«Когда к вам лучше приехать?» Лукашенко пригласил в Беларусь президента Зимбабве
Для африканских стран, долгое время бывших колониями, очень важно личное общение. Визит в Зимбабве это показал. Поэтому прямо на полях саммита глава государства назначает такие.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Господин президент, для того, чтобы нам основательно и переговорить, и наладить наши отношения (во имя чего мы и будем разговаривать), я думаю, что вы могли бы приехать к нам, я мог бы приехать в удобное время к вам. И в результате этих визитов наши специалисты поработали точно так, как в Зимбабве и Экваториальной Гвинее, мы смогли бы выстроить некий план нашего сотрудничества, понимая, что нужно вам от нас. Мы бы посмотрели на вашу страну и определились с нашими потребностями.
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