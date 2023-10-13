Петровский о СНГ: на политические вызовы отвечают только Беларусь и Россия. Чего не достаёт Содружеству?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим настоящие цели карты поляка и творчество в период СВО. В гостях политолог Петр Петровский и музыкальный исполнитель Кристина Древаль.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим настоящие цели карты поляка и творчество в период СВО. В гостях политолог Петр Петровский и музыкальный исполнитель Кристина Древаль.
Петр Петровский, политолог:
Чего не хватает в СНГ? Вот давайте зададимся вопросом. Солидарности! Мы много действуем. Вот я посмотрел саммиты СНГ с 90-х годов, одна и та же повестка. «Ой, как нам сделать это, гуманитарное сотрудничество углубить, сделать все на свободной торговле, как сделать общую индустриализацию?»
Григорий Азаренок, СТВ:
А на политические вызовы не отвечаем.
Петр Петровский:
А на политические вызовы отвечают только два государства по большому счету. Беларусь и Россия, Союзное государство, где реально реализуются соответствующие проекты. Точка. А Евразийский экономический союз? Прозябает. А СНГ, вот это зона свободной торговли, тоже прозябает. И мне кажется, у многих стран имеется до сих пор иллюзия, которую мы должны преодолевать страшнейшим, быстрейшим образом. Почему? Потому что не вопреки Китаю даже сказано, да, Китай – это наш стратегический партнер, все, но если мы хотим быть субъектом, мы должны с Китаем разговаривать как с субъектом.
Григорий Азаренок:
Чтобы он уважал в том числе.
Петр Петровский:
Совершенно верно. То есть наша задача, чтобы Китай уважал нас всех. И для этого нам надо кооперироваться, создавать единые технологические цепочки, гуманитарное пространство. Что мы не успеваем делать. Вот я люблю Центральную Азию, я и в прошлом году был, в позапрошлом. Много раз, думаю, в этом году еще съезжу. Обожаю их культуру, открытость, искренность, но! Я вижу, как туда вбивают штырь за штырем, вот эти базовые вещи, чтобы подорвать Центральную Азию. Потому что американская стратегия, я напомню всем – это стратегия разрыва Евразии, создание управляемых конфликтов. Потому что Евразия (Хартленд в американской геополитике) – это главный враг. Объединение Евразии – это страшный сон американской геополитики.
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