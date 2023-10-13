Петровский о СНГ: на политические вызовы отвечают только Беларусь и Россия. Чего не достаёт Содружеству?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим настоящие цели карты поляка и творчество в период СВО. В гостях политолог Петр Петровский и музыкальный исполнитель Кристина Древаль.

Петр Петровский, политолог:

Чего не хватает в СНГ? Вот давайте зададимся вопросом. Солидарности! Мы много действуем. Вот я посмотрел саммиты СНГ с 90-х годов, одна и та же повестка. «Ой, как нам сделать это, гуманитарное сотрудничество углубить, сделать все на свободной торговле, как сделать общую индустриализацию?»

Григорий Азаренок, СТВ:

А на политические вызовы не отвечаем.

Петр Петровский:

А на политические вызовы отвечают только два государства по большому счету. Беларусь и Россия, Союзное государство, где реально реализуются соответствующие проекты. Точка. А Евразийский экономический союз? Прозябает. А СНГ, вот это зона свободной торговли, тоже прозябает. И мне кажется, у многих стран имеется до сих пор иллюзия, которую мы должны преодолевать страшнейшим, быстрейшим образом. Почему? Потому что не вопреки Китаю даже сказано, да, Китай – это наш стратегический партнер, все, но если мы хотим быть субъектом, мы должны с Китаем разговаривать как с субъектом.