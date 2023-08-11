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Конгрессвумен США заявила, что Америка не хочет выделять новые миллиарды долларов Украине

11 августа 2023 08:19
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США не хотят направлять Украине новые миллиарды долларов, заявила представитель Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что из-за высокой инфляции испытывают трудности пенсионеры с ограниченными финансовыми возможностями, увеличивается число людей, оставшихся без крова, а в США по-прежнему гибнут американцы из-за пограничной политики Байдена.

В связи с этим она выступила с противоположной точкой зрения на просьбу президента США о предоставлении 13 млрд долл. в виде военного содействия Украине и 8,5 млрд долл. в форме экономической помощи и помощи в области безопасности Украине и другим странам. Байден предлагал Конгрессу добавить в государственный бюджет 40 млрд долларов, большая часть которых должна быть направлена Киеву.

# Международная политика # Марджори Тейлор Грин

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