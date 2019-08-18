«Чтобы было интересно наблюдать, должна быть сумасшедшая конкуренция». Всё о парламентских выборах в интервью с Лидией Ермошиной

Новости Беларуси. На этой неделе состоялась большая пресс-конференция главы Центризбиркома Лидии Ермошиной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Казалось бы, уже все сказано, но мы все же решили еще раз обстоятельно побеседовать с Лидией Михайловной. Благо, она всегда открыта для общения со СМИ, а хороший журналист никогда не оставит собеседника без вопросов. Встреча прошла в «Президент-Отеле». Итак, интервью «Недели» с Лидией Ермошиной. Юлия Огнева, СТВ:

Лидия Михайловна, задача у меня сегодня, как у журналиста-новостника, очень непростая. За последнее время парламентские выборы – это тема топовая, а хочется все равно рассказать что-то новое. Скажите, с этой точки зрения, с точки зрения новизны, каждая последующая избирательная кампания для вас – это новые вызовы? И если да, то какие? «Выборы Президента – наверное, всегда вызовы»

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я бы не сказала, что вызовы. Вызовы все-таки бывают не всегда. Вызовы – это когда меняется коренным образом избирательное законодательство, например. Выборы Президента – наверное, всегда вызовы. Поэтому я думаю, что тут вызовами не назовешь. Но есть определенные особенности, самым главным образом – это то, что мы все-таки более активно применяем информационные технологии. Это забота о тех, у кого ограниченные физические возможности. Мы постепенно, конечно, учимся тем или иным стандартам. С другой стороны, может быть, и правильно, что мы еще не успели применить то, от чего другие уже отказываются. Проходит в политически стабильных условиях: Лидия Ермошина о парламентской избирательной кампании «Ящики должны быть полупрозрачные, потому что прозрачные не обеспечивают тайну волеизъявления избирателей» Например, у нас без конца просто идет всеобщее давление: когда у нас будут поголовно применяться прозрачные ящики для голосования? Сразу же могу сказать: не модно это уже. Более того, противоречит международным стандартам. Ящики должны быть полупрозрачные, потому что прозрачные не обеспечивают тайну волеизъявления избирателей. Как видите, мы еще не пришли, а от этого уже отказываются. О выборах: Модны полупрозрачные ящики, модно применять электронное голосование

Юлия Огнева:

Что сейчас модно? Лидия Ермошина:

Модны полупрозрачные ящики, модно применять (по крайней мере, частично) электронное голосование. Я думаю, что мы тоже будем это со временем применять, просто все будет применяться также постепенно. Всё о парламентских выборах в Беларуси: о чём можно узнать на специальном информационном ресурсе Юлия Огнева:

Вы уже сказали неоднократно о том, что выборы пройдут без каких-либо кардинальных изменений. Но в своем последнем интервью одному из телеканалов вы говорили о том, что так или иначе, но мы все равно смотрим на опыт соседей да и вообще на мир в целом и чаще говорим о переходе к выборам по партийным спискам. В качестве слабого звена здесь так или иначе выступает то, что наши политические партии, возможно, недостаточно сильны. Опять же, вы говорили о том, что это замкнутый круг. То есть если партии не сильны, то у них нет смысла развиваться, если у нас выборы не по партийным спискам. «У нас в основном голосуют за личности». Интервью с Геннадием Давыдько Но есть у нас общественная организация «Белая Русь», которая уже сейчас представляет достаточно сильную политическую силу. Скажите, связаны ли как-то эти два процесса – переход к партийным спискам и готовность «Белой Руси» стать партией?

Лидия Ермошина:

Я не знаю, честно говоря, о политических амбициях «Белой Руси». То, что она активно участвует в выборах, – так это да. Но давайте не будем забывать, что все-таки марка и статус общественного объединения, во-первых, на данный момент обеспечивает массовость и влияние. И с другой стороны, оно помогает общественным объединениям, участвуя в политике, дистанцироваться в определенном плане от политики. «Срок полномочий у каждого индивидуально депутата должен быть не более двух сроков подряд, чтобы далее шла сменяемость» Юлия Огнева:

На сколько процентов у нас обновляется парламент? Это раз на раз не приходится или примерно одинаковая доля новичков? Лидия Ермошина:

Было пожелание главы государства о том, что где-то порядка трети депутатов должно оставаться, должны работать и на второй срок. Более того, есть еще второе пожелание, что, как правило, этот срок полномочий у каждого индивидуально депутата должен быть не более двух сроков подряд, чтобы далее шла сменяемость. Поэтому здесь в определенном плане, конечно, осуществляется поддержка и подбор будущих кандидатов с учетом соблюдения всех этих пропорций. Александр Лукашенко о парламентских выборах: «Всё будет по закону, в рамках Конституции» Об агитационной кампании: «Чтобы было интересно наблюдать, должна быть сумасшедшая конкуренция»

Юлия Огнева:

Один из важнейших этапов – это агитационная кампания. Несколько раз во время предыдущих парламентских кампаний вы говорили о том, что проходит спокойно, размеренно. Это, конечно, хорошо, что без происшествий. Но, может быть, хотелось бы от кандидатов в депутаты большей активности, чтобы нам, избирателям, было интереснее за этим наблюдать. Лидия Ермошина:

Чтобы было интересно наблюдать, должна быть сумасшедшая конкуренция. Но у нас ее не бывает и никогда не будет. И причем без всяких административных ресурсов. Я помню, на прошлые выборы ругаю одну из областей, говорю: «Почему у вас такое количество округов, даже безальтернативное?» Они говорят: «А что мы можем сделать? Не выдвигаются». И действительно: ни одного отказа в регистрации. «Средства массовой информации в любом случае работают с кандидатами» Юлия Огнева:

А какую здесь роль могут сыграть средства массовой информации?

Лидия Ермошина:

Средства массовой информации в любом случае работают с кандидатами. Во-первых, они пишут о кампании. Потом средства массовой информации, особенно ваш – СТВ, вы же будете транслировать теледебаты. Если будут кандидаты не отказываться от теледебатов (а они не должны отказываться ни в коем случае), потому что если отказывается кандидат прогосударственной направленности, скажем так, представители так называемой демократической общественности говорят: «А мы друг с другом – демократы – дебатировать не будем. Дайте нам представителя «Белой Руси». Это мне совершенно официально один из представителей демократической оппозиции заявил. Юлия Огнева:

Много говорят о выборах в Палату представителей, потому что это решение, которое зависит от каждого из нас. А вот выборы сенаторов – что можете сказать по этому поводу? О дате выборов: «Пройдет действо государственное, которое будет соответствовать государственному празднику»