Проходит в политически стабильных условиях: Лидия Ермошина о парламентской избирательной кампании

Глава ЦИК подчеркнула: только от самих кандидатов зависит, насколько этот этап будет результативным. Предвыборная кампания в Беларуси проходит согласно плану, в стабильной политической обстановке. Сейчас формируются местные избирательные комиссии. Последний срок подачи документов – 2 сентября. Уже на следующей неделе пройдет очередное заседание Центризбиркома. Главный вопрос для обсуждения – информационная поддержка кандидатов. Их выступления по радио и телевидению начнутся с 20 октября.

Новости Беларуси. Период агитации за кандидатов в депутаты Палаты представителей начнется 17 октября. Об этом 14 августа журналистам рассказала Лидия Ермошина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Мы проводим выборы на 10 месяцев до истечения срока полномочий раньше. Мы больше будем использовать информационные технологии. Опять-таки хочу подчеркнуть, что скоро заработает у нас реклама на сайте, приложение к мобильным телефонам, где можно будет определить и месторасположение избирательного участка, и даже номер избирательного округа. Это большое подспорье для сборщиков подписей. В этом году еще более усиленно работают над обеспечением прав лиц с ограниченными физическими возможностями.

Кампания проходит, как мне кажется, в политически стабильных условиях, она вполне ожидаема. Период ее проведения весьма благоприятен для проведения выборов.

Напомним, выборы в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Беларуси 7-го созыва пройдут соответственно 7 и 17 ноября.