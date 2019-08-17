Парламентская кампания в Беларуси. Первой из ряда международных наблюдателей станет миссия СНГ

17 августа стало известно, что первыми международными наблюдателями на выборах станут представители миссии Исполкома СНГ. Она будет аккредитована для работы в Беларуси 4 сентября. Об этом сообщила глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Кроме того, о намерении наблюдать за предстоящими выборами уже заявили представители БДИПЧ ОБСЕ.

Опубликованы календарные планы парламентских выборов

Пока же к избирательной кампании активно готовятся не только ЦИК, политические партии, но и общественные объединения. «Белая Русь» провела форум, посвященный выборам депутатов. В числе приглашенных глава ЦИК – она рассказала участникам в том числе об особенностях работы в окружных избирательных комиссиях.