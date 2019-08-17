Парламентская кампания в Беларуси. Первой из ряда международных наблюдателей станет миссия СНГ

Новости Беларуси. Беларусь активно готовится к парламентской избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь активно готовится к парламентской избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
17 августа стало известно, что первыми международными наблюдателями на выборах станут представители миссии Исполкома СНГ. Она будет аккредитована для работы в Беларуси 4 сентября. Об этом сообщила глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Кроме того, о намерении наблюдать за предстоящими выборами уже заявили представители БДИПЧ ОБСЕ.
Опубликованы календарные планы парламентских выборов
Пока же к избирательной кампании активно готовятся не только ЦИК, политические партии, но и общественные объединения. «Белая Русь» провела форум, посвященный выборам депутатов. В числе приглашенных глава ЦИК – она рассказала участникам в том числе об особенностях работы в окружных избирательных комиссиях.
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
«Белая Русь» вслед за профсоюзами является второй по активности общественной организацией, которая формирует избирательные комиссии. Не менее одной трети состава избирательной комиссии должны составлять представители общественных объединений и политических партий. Кроме этого, «Белая Русь» традиционно активно участвует в выдвижении кандидатов в депутаты и потом в агитации.
Члены «Белой Руси» также примут участие в выборах в качестве наблюдателей. На сегодняшний форум в столице собрались около 300 активистов со всей страны. Они обсудили роль общественных объединений в избирательной системе Беларуси. Кроме того, на расширенном заседании Республиканского совета определили формат своего участия в предстоящих выборах.
Геннадий Давыдько, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Мы сегодня собрались здесь, чтобы утвердить людей и направить их на работу в избирательные участки наблюдателями, работниками комиссий. Что касается кандидатов в депутаты, мы не знаем, сколько будет зарегистрировано именно членов нашей организации в Палату представителей кандидатами, но выдвигаем порядка 80.
Напоминаем: выборы в Палату представителей состоятся 17 ноября. В середине октября стартует самый активный и зрелищный этап кампании – предвыборная агитация. К этому моменту кандидаты в депутаты завершат выдвижение и регистрацию.
Избирательная кампания в Беларуси. Подробности предстоящих выборов в парламент