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Лидия Ермошина – о новшествах парламентской избирательной кампании

20 апреля 2016 16:30
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Новости Беларуси. Глава Центризбиркома сегодня рассказала о новшествах и особенностях парламентских выборов-2016. По словам Лидии Ермошиной, после выборов 2012 года ЦИК обратился к Президенту с просьбой внести в законодательство некоторые изменения. Во время нынешней парламентский кампании они будут применены впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, появляется звено в виде семи территориальных комиссий, которым будут подчиняться окружные. Это сделает систему финансирования на местах более прозрачной. Кардинально изменился порядок оспаривания  конкретных ситуаций, возникших в ходе выборов. Конечной инстанцией теперь будет областной или Минский городской суд. А не Верховный, как это было ранее.

Еще один важный момент: победителем будет объявлен кандидат, получивший арифметическое большинство голосов. То есть каждая галочка в бюллетене может стать решающей. Это новшество исключает возможность второго тура.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
У нас впервые парламентские выборы не только фактически, но и гипотетически, то есть юридически могут пройти только в один тур.
Введено правило: можно баллотироваться только по одному избирательному округу.  
Введено правило: не может доверенное лицо быть одновременно и кандидатом в депутаты.
У нас произошел отказ от государственного финансирования предвыборной агитационной кампании кандидатов.

Обсуждение основных вопросов по организации электоральной кампании намечено на 17 мая. Потенциальные кандидаты в депутаты уже начинают прорабатывать стратегию своей работы с избирателями. Исходя из дозволенного объема ресурсов. Известно, что личный фонд потенциального законотворца не может превышать 210 миллионов рублей. В то же время, особенностью нынешней кампании может стать бюджетное и эффективное продвижение своих взглядов с помощью социальных сетей. 

Сергей Болотов, председатель первичной организации РОО «Белая Русь»:
Аудитория в социальных сетях – это молодые люди до 30 лет, а где-то до 40 лет. Именно на них прежде всего нужно ориентироваться.

# Лидия Ермошина # Выборы-2019

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