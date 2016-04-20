Лидия Ермошина – о новшествах парламентской избирательной кампании

Новости Беларуси. Глава Центризбиркома сегодня рассказала о новшествах и особенностях парламентских выборов-2016. По словам Лидии Ермошиной, после выборов 2012 года ЦИК обратился к Президенту с просьбой внести в законодательство некоторые изменения. Во время нынешней парламентский кампании они будут применены впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, появляется звено в виде семи территориальных комиссий, которым будут подчиняться окружные. Это сделает систему финансирования на местах более прозрачной. Кардинально изменился порядок оспаривания конкретных ситуаций, возникших в ходе выборов. Конечной инстанцией теперь будет областной или Минский городской суд. А не Верховный, как это было ранее.

Еще один важный момент: победителем будет объявлен кандидат, получивший арифметическое большинство голосов. То есть каждая галочка в бюллетене может стать решающей. Это новшество исключает возможность второго тура.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

У нас впервые парламентские выборы не только фактически, но и гипотетически, то есть юридически могут пройти только в один тур.

Введено правило: можно баллотироваться только по одному избирательному округу.

Введено правило: не может доверенное лицо быть одновременно и кандидатом в депутаты.

У нас произошел отказ от государственного финансирования предвыборной агитационной кампании кандидатов.

Обсуждение основных вопросов по организации электоральной кампании намечено на 17 мая. Потенциальные кандидаты в депутаты уже начинают прорабатывать стратегию своей работы с избирателями. Исходя из дозволенного объема ресурсов. Известно, что личный фонд потенциального законотворца не может превышать 210 миллионов рублей. В то же время, особенностью нынешней кампании может стать бюджетное и эффективное продвижение своих взглядов с помощью социальных сетей.

Сергей Болотов, председатель первичной организации РОО «Белая Русь»:

Аудитория в социальных сетях – это молодые люди до 30 лет, а где-то до 40 лет. Именно на них прежде всего нужно ориентироваться.