Лыжи, центр хирургии и работа на Африканском континенте. Виктор Шейман доложил Президенту Беларуси о выполнении его поручений

Управляющий делами доложил о выполнении поручений главы государства в разных сферах. Речь в том числе шла и о строительстве предприятия по выпуску пластиковых лыж. Производство должны запустить уже в октябре. Также Президент поинтересовался вопросами создания современного центра миниинвазивной эндоскопической хирургии на базе Республиканского клинического медицинского центра. Это учреждение предложит пациентам новые медицинские технологии мирового уровня.

Также Виктор Шейман рассказал о работе, которая по поручению главы государства проводится на Африканском континенте. К примеру, практически готово к вводу в эксплуатацию совместное сельхозпредприятие, которое будет заниматься производством и переработкой молока, говядины и птицы. Кроме того, решается вопрос по строительству электростанции на солнечных панелях. В стадии реализации еще несколько проектов: в области грузоперевозок, дорожного строительства и электрификации.