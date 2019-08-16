Александр Лукашенко о нынешней уборочной кампании: «Главное — стратегия»

Новости Беларуси. Результаты уборочной напрямую зависят от ее грамотной организации и соблюдения культуры земледелия. Об этом Александр Лукашенко заявил 16 августа во время рабочей поездки в Стародорожский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу по прилету, глава государства поинтересовался, как продвигается уборка зерновых. Из-за неустойчивой погоды овёс и ячмень нужно убирать в сжатые сроки. Сегодня на полях осталось 5% этих культур. По плану в 2019 году должны собрать 9 миллионов тонн зерна, с учётом кукурузы и рапса. Президент сразу дал несколько поручений. Одно из них – обратить особое внимание на госрезерв. В закромах должно лежать не менее миллиона тонн. На особом контроле и качество вспашки земли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное – стратегия, как чувствую, в эту уборочную кампанию. Мы все время говорим: уборка, уборка... И журналисты (они же не специалисты) подхватили это и раздули до космических размеров, как будто это действительно уборка. Это только первый этап, даже не первый, а второй этап уборки. Первый – это травы. Второй этап или средний – уборка зерновых. Она уже перестала быть у нас главной, потому что мы зерновые поурезали, оставили небольшое количество гектаров к уборке, а остальное отдали под кукурузу, рапс. Колосовые у нас – не главное в уборке. К уборке еще огромные площади картофеля, сахарной свеклы 5 миллионов тонн мы в этом году соберем, больше миллиона у нас будет, наверное, картофеля.

Вот где еще уборка, она только началась. Поэтому я и говорил о стратегии, особенно сейчас. Не ждите, что у нас будет хорошая погода. Уже август – зона рискованного земледелия, даже при изменении климата. Вот сюрприз нам преподнесла погода. Поэтому все, что у нас осталось, – 10-13%, а это хорошие хлеба.

Кто-то проморгал и оставил хорошие площади на семена, так? Кто-то на семена растил, не успел заготовить, плохо, конечно. А это лучшие участки. Кто-то убирал полеглицу, где-то какие-то обрезал хвосты, хорошее оставил, а тут залило. К чему? На поле хороший еще хлеб и этот хлеб надо взять.

Посещая ферму хозяйства «Шапчицы-Агро», глава государства обратил внимание на случаи гибели животных. Александр Лукашенко пообещал, что по итогам года в Беларуси разберутся с причинами и анонсировал жесткие меры.

Также Президент посетил местный лесхоз, где ему доложили о развитии отрасли в целом. В 2020 году в Беларуси введут в строй 6 предприятий по переработке древесины низкого сорта.