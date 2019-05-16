Александр Лукашенко: «У нас сегодня есть всё, чтобы нормально войти в предвыборные эти кампании»

Еще одна тема касалась предстоящих выборов Президента и в белорусский парламент. Глава государства поставил задачу достойно организовать эти две кампании, отметив, что если, например, во времена Советского Союза электоральными процессами занималась одна партия, то сегодня работа, в основном, на плечах местной вертикали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас два политических года. Партии нет, которая бы, как раньше, занималась политическими кампаниями. Приходится вам заниматься. Надо, чтобы это было всё достойно. У нас сегодня есть всё, чтобы нормально войти в предвыборные эти кампании и нормально выглядеть перед людьми. Не без критики. Люди всегда власть критиковали и будут критиковать. Но это не критически.

Естественно, я говорил всегда, что экзамен нам придется сдавать. Поэтому смотрите, чтобы было всё достойно, красиво и чтобы со стороны наших прежде всего людей да и соседей, к нам не было претензий.