Всё о парламентских выборах в Беларуси: о чём можно узнать на специальном информационном ресурсе

Новости Беларуси. Парламентская кампания продолжается в Беларуси. Первый этап связан с формированием избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они будут образованы до 2 сентября включительно.

Найти всю необходимую информацию можно на специальном информационном ресурсе – vybary2019.by. За несколько дней работы портала его посетили сотни пользователей. Здесь публикуются важнейшие события кампании, а также материалы о выборах.