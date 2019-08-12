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Всё о парламентских выборах в Беларуси: о чём можно узнать на специальном информационном ресурсе

12 августа 2019 06:22
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Новости Беларуси. Парламентская кампания продолжается в Беларуси. Первый этап связан с формированием избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они будут образованы до 2 сентября включительно.

Найти всю необходимую информацию можно на специальном информационном ресурсе – vybary2019.by. За несколько дней работы портала его посетили сотни пользователей. Здесь публикуются важнейшие события кампании, а также материалы о выборах.

Всё о парламентских выборах в Беларуси: о чём можно узнать на специальном информационном ресурсе -1

Есть сведения о каждом из 110 избирательных округов с подробным oписанием их границ, данными о количестве избирателей и адресами oкружных избиркомов. Любой желающий мoжет ознакомиться с календарным планoм выбoров, постанoвлениями, сведениями о наблюдателях.

Напомним, основной день голосования по выборам депутатов Палаты представителей 7-го созыва назначен на 17 ноября.

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# Выборы в Беларуси # Фотофакт

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