Всё о парламентских выборах в Беларуси: о чём можно узнать на специальном информационном ресурсе

Новости Беларуси. Парламентская кампания продолжается в Беларуси. Первый этап связан с формированием избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они будут образованы до 2 сентября включительно.
Найти всю необходимую информацию можно на специальном информационном ресурсе – vybary2019.by. За несколько дней работы портала его посетили сотни пользователей. Здесь публикуются важнейшие события кампании, а также материалы о выборах.
Есть сведения о каждом из 110 избирательных округов с подробным oписанием их границ, данными о количестве избирателей и адресами oкружных избиркомов. Любой желающий мoжет ознакомиться с календарным планoм выбoров, постанoвлениями, сведениями о наблюдателях.
Напомним, основной день голосования по выборам депутатов Палаты представителей 7-го созыва назначен на 17 ноября.
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