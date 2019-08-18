«У нас в основном голосуют за личности». Интервью с Геннадием Давыдько

Новости Беларуси. 17 августа, ровно за три месяца до основного дня голосования, «Белая Русь» провела форум, посвященный выборам депутатов Палаты представителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В нем приняли участие около трех сотен активистов общественного объединения. Парламентская кампания в Беларуси. Первой из ряда международных наблюдателей станет миссия СНГ На какое представительство рассчитывает «Белая Русь» в парламенте нового созыва? Станет ли партией крупнейшее общественное объединение страны? Какие политические амбиции у главы «Белой Руси»? Об этом и не только – в интервью с Геннадием Давыдько.

«Не в цифрах дело, дело в соратниках» Юлия Огнева, СТВ:

Геннадий Брониславович, выборы в Национальное собрание, без сомнения, одна из главных новостей последнего времени. И она еще очень долго будет главной новостью – вплоть до нового года. Но давайте начнем с того, что сейчас: сколько из нынешних 110 депутатов членов «Белой Руси»? Геннадий Давыдько, член Совета Республики, председатель РОО «Белая Русь»:

78 %. Юлия Огнева:

То есть очень много. Геннадий Давыдько:

Это большой (процент – прим. ред.). Это, можно сказать, лобби. Юлия Огнева:

На какой процент будете рассчитывать в предстоящем созыве?

Геннадий Давыдько:

Тут не в цифрах дело, дело в соратниках. В той конструктивной силе, которая должна быть в большинстве представлена в парламенте. В смысле принятия единых решений у нас партийная дисциплина отсутствует Юлия Огнева:

Среди этой доли – 80 % – все ли едины? Геннадий Давыдько:

В каком смысле?

Юлия Огнева:

В смысле принятия, например, решений. Геннадий Давыдько:

В этом смысле, знаете, у нас партийная дисциплина отсутствует. То есть ты можешь иметь свою точку зрения. Если у тебя мнение расходится, ты выступай, доноси свою точку зрения. Если тебя не убедили, ты можешь проголосовать против, это твое личное мнение. «Процесс выявления будущих кандидатов происходит в каждом кандидате индивидуально» Юлия Огнева:

Как происходит процесс выявления будущих кандидатов в депутаты? И когда начинаете наиболее активно действовать? Геннадий Давыдько:

Процесс выявления будущих кандидатов происходит в каждом кандидате индивидуально. То есть вдруг человек понимает, что он не может молчать и может принести пользу. Юлия Огнева:

То есть вы не предлагаете: «А вот ты мог бы быть депутатом»?

Геннадий Давыдько:

Почему? Мы предлагаем. Мы видим актив, мы видим людей, которые, допустим, члены нашей организации, которые очень активно работают в исполнительской власти или просто на местах – в бизнесе, в социальной сфере, да где угодно. И мы видим, что этот человек вполне себе грамотен, он может очень компетентно рассуждать о какой-то сфере деятельности (не может человек про все говорить и разбираться во всем). И тогда мы аккуратненько рекомендуем: «А вот не желал бы ты попробовать свои силы в парламенте?». Часто люди говорят: «Нет-нет-нет, я профессионал, я люблю свое дело и не хочу». «Мне представляется очень важным, чтобы лично человек отвечал за конкретный участок работы и не ссылался на политику партии» Юлия Огнева:

Часто – это как часто? Геннадий Давыдько:

Очень часто: 50 на 50. Во многих странах вообще партийная система, где людей не знают лично и не имеет значения для них, кто там. Они голосуют за политику той партии, которая предлагает варианты развития своей страны. У нас в основном голосуют за личности, за профессии и за «вот этот человек – вроде бы пристойный человек».

Юлия Огнева:

Вы за выборы по партийным спискам или нет? Почему? Геннадий Давыдько:

Нет. Я за мажоритарную систему выборную. Мне все-таки представляется очень важным, чтобы лично человек отвечал за конкретный участок работы и не ссылался на какую-то политику партии. «Мы не хотим бороться за власть, мы у власти» Юлия Огнева:

Уже несколько лет ведется речь о том, что общественному объединению «Белая Русь» вполне можно (и, возможно, даже своевременно) становиться партией. Каково ваше мнение на этот счет?

Геннадий Давыдько:

Я не думаю, что сегодня надо нам становиться партией. Дело в том, что «Белая Русь» реализует свою политику, свою программу в формате общественного объединения очень и очень успешно. Мы не хотим бороться за власть, мы у власти. Юлия Огнева:

То есть у вас все есть. Геннадий Давыдько:

У нас все есть. У нас есть возможность менять несовершенство этого мира на нашем уровне. Как только мы станем партией, мы станем просто партией, которая должна будет бороться за власть. Может быть, в будущем это, но не сегодня. Я не считаю свою работу сенатором политической Юлия Огнева:

А каковы политические амбиции Геннадия Давыдько? Геннадий Давыдько:

Я не считаю себя политиком, я считаю себя общественным деятелем.

Юлия Огнева:

А сенатор не политик? Геннадий Давыдько:

Сенатор? Нет. Я не считаю эту работу политической. Я работаю в комиссии по региональной политике и местному самоуправлению. Региональная политика – если можно называть это политикой – это что? Это, опять же, ревизия местных законодательств и попытка с несовершенством этих механизмов, если они где-то есть, бороться. Можно назвать это политикой, но на самом деле это жизнь. Жизнь, которую надо делать лучше. «Мы сняли галстуки. Мы пытаемся быть демократичнее» Юлия Огнева:

Вы у руля «Белой Руси» уже полтора года. Скажите, видите ли вы какие-то кардинальные изменения в работе организации за истекший период? Геннадий Давыдько:

Мы сняли галстуки. Мы пытаемся быть демократичнее. Можно сказать, что это организация, которая основной своей целью ставит борьбу с болевыми точками. То есть борьбу с проблемами, которые существуют в первую очередь в социальной плоскости. Попытка помочь исполнительной власти справляться с теми проблемами, которые возникают в регионах. Юлия Огнева:

Удается?