Что ожидает отношения Беларуси с африканскими странами? Главные новости саммита в Дубае

На саммит в Дубае без малого приехал весь мир. Около 150 стран. Беларусь в первых рядах. Это сразу видно и слышно. Президент на форуме говорил про интоксикацию планеты конфликтами, меркантильными интересами и жажду безрассудно доминировать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В YouTube уже более миллиона человек посмотрело выступление главы государства. Как всегда, цепляет и выделяет Александра Лукашенко его искренность и точность формулировок.

Ольга Коршун, СТВ:

Наш Президент произнес то, что витает в воздухе, но не многим под силу это озвучить. На планете десятки конфликтов. Буквально каждый день гибнут люди. Дети. Недоношенные младенцы, которые находились в кювезах и погибли из-за осады больницы в Газе. А в это время Антонио Гуттериш – генсек ООН – едет в Антарктику и ищет самый большой ледник. Да, экология важна, никто с этим не спорит. И ледники, действительно, тают буквально на наших глазах, это меняет наш мир, к сожалению, не в лучшую сторону. Но ведь это только симптом. Истинная причина болезни в другом. И в ООН, и в целом в мире это знают. Но продолжают ходить вокруг да около. Кивают на деньги, мол, на все не хватает. Белорусский Президент подсказал, как эффективно перераспределить ресурсы. Лукашенко: «Не начнем действовать, природа заставит нас жить по ее законам».

Деньги – извечная проблема. Но без них сложно противостоять ударам природы. И вроде договорились о выплатах климатических репараций развивающимся странам и странам с переходной экономикой. Шла речь о 100 миллиардах долларов. Ставки повышаются чуть ли не с каждым годом. А ничего не меняется. Уже в первые дни саммита Президент ОАЭ объявил о создании фонда в 30 миллиардов долларов для решения экологических проблем. Что саммит в Дубае принес Беларуси? Ольга Коршун:

Но этого явно недостаточно, чтобы устранить тот вред, который буквально 20 стран нанесли всей планете. И явно недостаточно, чтобы требовать от других соответствовать их климатическим ожиданиям. Да и в последнее время зеленая повестка зачастую служит просто прикрытием, чтобы и дальше вести разрушительную политику: и в отношении природы, и в отношении конкурентов. Многие обсуждали и обсуждают то ,что Александр Лукашенко открыто произнес в Дубае. За саммитом следила и Алена Сырова. Она работает в Дубае и выходит с нами на прямую связь. Заключительное слово еще впереди. Конференция ведь продолжается. Но давай обсудим, что эта встреча принесла Беларуси?

Алена Сырова, политический обозреватель:

Конференция по климату в Дубае идет и будет продолжаться до 12 декабря. При необходимости ее даже смогут продлить. Но что-то мне подсказывает, что ярче выступления, чем у нашего Президента, на ней вряд ли смогут отыскать. Я находилась в этом зале, когда Александр Лукашенко довольно резко о делах насущных и о наболевшем. О том, что многие думают, но не произносят или выдают завуалированными обтекаемыми формулировками, он сказал очень прямо. И особенно остро на это реагировали сидящие в зале представители африканских государств. Кстати, все они его зовут с визитом. И не только они, но об этом чуть позже. Становится понятно, для чего все эти конференции нужны. Конечно, помимо основной тематики, которая, безусловно, важна, это еще и возможность для лидеров стран пообщаться друг с другом. Встретиться широкой компанией и переговорить, потому иногда в силу определенных обстоятельств организовать какие-то двусторонние визиты просто не представляется возможным или еще очень рано. Те, кто знает, зачем едет и какие интересы у его государства, времени зря не теряет.

Почему не приехал Зеленский? Журналисты спросили у Лукашенко

Ольга Коршун:

Ты уже упомянула про африканские страны, что делегации реагировали на речь Лукашенко. Но в и кулуарах было понятно, что мы нашли общий язык, что сблизились. Президент провел много встреч с лидерами стран этого континента, были переговоры с президентом Союза Коморских Островов, с главой Кении говорили о планах по сотрудничеству. С Президентом Зимбабве обсуждали уже результаты взаимодействия, как и с лидером Экваториальной Гвинеи, который совсем недавно был с визитом в Минске.

А это уже рукопожатия с главой Ботсваны. Наладить диалог с этой страной еще предстоит. Но первый шаг навстречу сделан. Но, Алена, были и те, кто в Дубай не доехал. О них хоть вспоминали?

Алена Сырова:

Ты, наверное, на Владимира Зеленского намекаешь? Об этом, почему он не приехал, спрашивали журналисты немецкого издания у белорусского Президента. Мы, конечно, к этому уже привыкли, но до сих пор удивляет. Очевидно, Владимир Александрович не приехал, потому что не приехал Джо Байден. О климате говорить, когда в твоем доме война, неуместно. И Владимир Зеленский, и Джо Байден внесли свою лепту в чистоту атмосферы, по крайней мере этой конференции, тем, что просто не приехали и остались дома. Как на саммите позаботились об экологии? Ольга Коршун:

А что еще было не из политики, а из экологии – саммит об этом же. Может, от пластика отказались? Или на электрокары все пересели?

Алена Сырова:

Отказ от пластика – да, была тема. В пресс-центре, например, невозможно было найти бутылки с водой. Но организаторы позаботились и каждому журналисту дали многоразовую. Брендированная, водичку набираешь, природу не засоряешь. Мы пытались рассмотреть другие признаки этой «зеленой» истории, даже среди кортежей, машин сопровождения. Вроде, видели несколько электрокаров, но лидеры все-таки приезжали на классических статусных автомобилях. Все под стать Объединенным Арабским Эмиратам. Мы же знаем, что они любят, чтобы все было с пометкой «самое». Многие критиковали ОАЭ, когда стало известно, что саммит пройдет здесь, как раз потому, что страна известна своими недрами. И им явно не будет выгодно отказываться от добычи полезных ископаемых, которые приносят столько денег. Но надо сказать, что официальные лица ОАЭ заявили о том, что они не ставят перед собой такой цели. Они и не ратуют за полный отказ от углеводородов. Они предлагают параллельно развивать все эти истории: и зеленую экономику, и классические виды. «Трудно сосчитать, сколько было теплых встреч, объятий и рукопожатий у главы государства»