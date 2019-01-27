Чего ждут, кого коснётся и как будет работать? Разбираемся в тонкостях проекта закона о госслужбе

Новости Беларуси. Оптимизация государственного аппарата. Этот эволюционный процесс идет в стране уже несколько лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В цифрах изменилось многое: сильно сокращена численность госслужащих, перераспределены функции подразделений, устранены дублирующие друг друга структуры. Пришло время законодательно оформить сложившуюся систему, где надо усовершенствовав, четко прописав права и обязанности людей государевых.

На совещании у Президента на неделе обсуждали проект закона «О государственной службе». Чего скрывать, документ непростой. Повысить имидж госуправления. Новую редакцию закона «О государственной службе» рассмотрели в Минске Крутой поворот в карьере привёл энергетика из самой северной области страны в кресло руководителя самого центрального района Минска.

Сначала Дмитрий Петруша проявил свои хозяйственные способности, а потом уже и свой управленческий характер. Отказался во всех смыслах от теплого места в руководстве топливного предприятия ради неспокойной должности у всех на виду.

Дмитрий Петруша, глава администрации Центрального района Минска:

Было понимание, что это предложение не идет вразрез с моими убеждениями. Можно действительно сделать какое-то доброе дело, помочь людям, где-то реализовать амбициозные планы. Задача государственного штаба – сделать, чтобы все белорусские чиновники так думали и так поступали. На неделе Александру Лукашенко принесли целый кейс предложений, регламентирующих деятельность тех, кто взял в свои руки управленческий портфель.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это один из ключевых вопросов кадровой политики, ведь эффективность и авторитет всей системы власти во многом зависят от уровня подготовки и мотивированности работников государственных органов (подробнее здесь). Эталонной модели госуправления в мире нет. Глава государства поручил изучить различные варианты, но всё же создать свой аутентичный документ, как наш национальный орнамент.





Соломоново решение Александра Лукашенко – обязательная норма в новом документе: доходы чиновников привязать к благосостоянию общества. В Беларуси стандартов в интересах чиновников не будет.

Александр Лукашенко:

При этом, поручая разработать этот закон, я предупреждал всех вас, что вот эти «коврижки», которые у нас принято раздавать в любом законе в виде каких-то социальных гарантий, не должны быть выше того, что есть. Мы не должны показать нашему обществу, что мы разрабатываем этот серьезный законопроект под себя, для того, чтобы улучшить свое материальное положение. Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением жизненного уровня нашего населения. Это ключевое.





Над новым законопроектом ради общественного доверия по поручению Президента корпит межведомственная группа. Среди разработчиков – эксперты научного сообщества и именитые правоведы. Правила для госслужащих пишут не чиновники, а далёкие от высоких кабинетов представители интеллектуальной элиты народа.





Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

В концепции закона «О государственной службе» сбалансирована и ответственность, и определенные социальные гарантии для тех людей, которые полноценно и честно отдают свою работу для служения. Новый закон один, а коснётся сразу трёх составляющих. Государственная, военная и военизированная, и все эти направления характеризует одно определение – служба. Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:

Этот проект закона говорит о том, что в стране существует единая система государственной службы, объединяющая все эти виды государственной службы. Это основной посыл, который позволит выстроить дальнейшее правовое регулирование всей системы государственной службы. От поведения любого служащего зависит отношение населения к управленцам. Вместо бюрократического безразличия общество ждёт ответственного подхода, а сама система управления требует самопожертвования и циркулярного подчинения. И всё это ради одной цели – службы государству.

Александр Лукашенко:

Одной из моих принципиальных позиций по этому законопроекту является закрепление обязательных правил поведения, обеспечивающих строгую исполнительскую дисциплину. Задача – сделать государственную службу сродни, скажем, воинской службе, выработать четкие и исчерпывающие требования к ее прохождению, повысив имидж государственного управления в целом. Как мне докладывают, в новом законе выстроена целостная система госслужбы. В том числе закрепляются социально-правовые гарантии госслужащих, соразмерные их обязанностям, которые максимально приближены к обязанностям военнослужащих.





За плечами – госслужба на информационном фронте, а на плечах – офицерские погоны. После выхода в запас отказался от армейской карьеры, вернулся в Минск. Потому что советской родине служил, а свою малую – любил.



Анатолий Шичко, директор Дома прессы:

Должно внутри гореть. Реализация, патриотизм. Помните, как в фильме «Гардемарины, вперед!» было сказано: «Лесток думает о себе, а вы не думаете о себе, Бестужев? – Я думаю о державе, а потом о себе».

Любит Анатолий Шичко, что называется, иронизировать и над собой. А кроме шуток: чтобы госуправленцы не тучнели на одном месте, не обрастали соблазнами от лени до наживы, разработчики нового закона предлагают ротацию.



Ольга Чуприс, проректор по учебной работе и образовательным инновациям БГУ:

Ротация предусмотрена в отношении двух видов должностей – это прокурорские работники и дипломатические работники. Почему бы об этом не говорить в целом в системе государственной службы для гражданских, государственных служащих?

Впрочем, и до принятия нового закона над образом современного госслужащего уже заметно потрудились. Сам госаппарат заметно оптимизировали, почти на 40 %. Убрали лишние и дублирующие функции, урезали контролирующие полномочия и сократили документооборот (принцип электронного правительства).

А до самых продвинутых чиновников вообще рукой подать. Достаточно сообщить о своей проблеме через мессенджер. Интернет только для работы, а вот одиозные селфи могут попасть под запрет. Например, блогосфера соседних стран насыщена роликами о невежливом поведении чиновников. Вот один из говорящих примеров лексики одного из управленцев Оренбуржья.





Новый законопроект будет регламентировать даже поведение белорусских управленцев дома. Деловой костюм снять можно, но от дресс-кода отступить нельзя. Вячеслав Кебич, председатель Совета Министров Беларуси 1990-1994 гг.:

Люди, которые не дорожат тем местом, которое им определили. Поэтому такая частая сменяемость кадров.

Вячеслав Кебич последний из могикан эпохи советских аппаратчиков. Так называемых красных директоров упрекали во многом, но в свои идеи они точно верили.





Вячеслав Кебич:

Когда мне предложено было идти в горком партии, я не задавал даже вопросов: «А сколько я буду там получать?» 340 рублей. Я как прикинул, что я получал в три раза меньше. Я говорю: «Что-то маловато так?» Но он говорит: «Зато в Президиуме сидеть будешь».

Главное достижение советской школы управленческих элит – тесная взаимосвязь с народом. Это сохранилось и в политической традиции народа. Вот как на этой фотографии, которую глава государства с гордостью демонстрирует гостям Дворца Независимости.

Александр Ивановский, профессор-консультант Академии управления при Президенте Беларуси:

Если мы просто проанализируем наших руководителей, которые на самых высоких постах, то мы конкретно увидим, что это люди действительно с низов, из народа. То есть, по сути, это говорит о том, что работает социальный лифт. Это был лишь первый концептуальный анализ документа. Стратегия понятна, необходимо детализировать тактику. Главное не торопиться, ведь действующие нормы – эффективны. Цель – выработать самую действенную инструкцию для госаппарата, от работы которого зависит и благополучие всего государства, и настроения каждого белоруса. Александр Ивановский:

В этом заключается задача, чтобы сохранить свое лицо, и люди после общение с ним чувствовали, что они могут расправить крылья.