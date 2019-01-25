Григорий Рапота: соглашение о взаимном признании виз с Россией может быть подписано в 2019 году

Новости Беларуси. Межправительственное соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз может быть подписано уже в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. С подписанием соглашения граждане третьих стран смогут перемещаться по территории Союзного государства по одной визе.

Иностранцы, которые имеют визу одной страны, Беларуси или России, смогут въезжать и пребывать на территории другой страны в течение всего срока действия визы.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:

У меня прогноз самый оптимистичный. Документ отработан, последние штрихи на белорусской стороне. Где удобнее им подписывать, там и подпишут. Это может быть совершенно самостоятельное действо, когда два министра иностранных дел подписывают, либо будет приурочено к какому-то событию.