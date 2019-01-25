Новости Беларуси. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил, что белорусская сторона тщательно отслеживает ситуацию в дружественной Венесуэле и сопереживает очередному витку напряженности, который подпитывается деструктивными силами как внутри, так и за пределами страны.

Президент подчеркнул, что Беларусь полностью привержена и последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и Конституции страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране.

Он заверил, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны.