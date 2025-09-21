Глобальных проблем в белорусской армии нет – Муравейко

За учениями «Запад-2025» на территории Беларуси могли наблюдать и наблюдали журналисты. С ливнем за полчаса до и неслабым ветром во время приземлялись Су-25. Некоторые из этих бомбардировщиков могут нести на своих крыльях спецбоеприпасы, рассказали в программе «Суровый взгляд».
Гул, свист, над головой вертолеты, сбоку вертолеты. Из вертолетов выгружаются техники, тут же едут автомобили и дозаправщики. У каждого своя роль. Но все ли знают сценарий? И если да, то зачем тогда все это?
Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
У нас сегодня глобальных стратегических и оперативных проблем нет. Есть тактические вопросы, которые надо решать. Да, действительно, физическая подготовка сегодня призывников, которые к нам приходят, заставляет желать лучшего. Да, сегодня огневая подготовка таких же призывников тоже заставляет желать лучшего. Но мы новое поколение. Я в очках – значит, надо подстраиваться, как стрелять в очках. Точно так же и вот этих молодых солдат надо учить этому. Как будут вестись боевые действия, когда работают различные рода войск, специальные войска, как применяются одновременно артиллерия и авиация, работает РЭБ и летают беспилотники. Вот для этого проводятся учения, чтобы, объединив это все в одно единое целое, на едином замысле и фоне, организовать взаимодействие и посмотреть, как работает система в целом.
Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:
Вы же слышали? Начальник Генерального штаба прямо сказал: нет ничего постыдного в том, чтобы видеть свои недоработки, видеть и признавать. Лучше на учениях, чем в бою.