Глобальных проблем в белорусской армии нет – Муравейко

За учениями «Запад-2025» на территории Беларуси могли наблюдать и наблюдали журналисты. С ливнем за полчаса до и неслабым ветром во время приземлялись Су-25. Некоторые из этих бомбардировщиков могут нести на своих крыльях спецбоеприпасы, рассказали в программе «Суровый взгляд».

Гул, свист, над головой вертолеты, сбоку вертолеты. Из вертолетов выгружаются техники, тут же едут автомобили и дозаправщики. У каждого своя роль. Но все ли знают сценарий? И если да, то зачем тогда все это?