Повысить имидж госуправления. Новую редакцию закона «О государственной службе» рассмотрели в Минске
Новости Беларуси. Материальное положение госслужащих должно соответствовать благополучию населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 22 января, на совещании у Президента детально рассмотрели новую редакцию закона «О государственной службе». Документ готовят по поручению Александра Лукашенко.
Цель – повысить имидж госуправления. Разрабатывать нормы и принципы работы чиновников доверили, что называется, не заинтересованным лицам – экспертам и ученым.
По эффективности кадровой политики оценивают и всю систему власти. Управленцы должны быть не только профессионалами в своей области, но и обладать высокими моральными качествами, что сродни военной службе. Одно из требований Президента – нормативный акт должен включать в себя даже этические аспекты поведения чиновников.
Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:
На сегодняшний день у нас правовое регулирование таково, что разрозненно регулируются военная служба, служба в военизированных организациях и государственная гражданская служба.
Этот проект закона говорит о том, что в стране существует единая система государственной службы, объединяющая все эти виды государственной службы.
В новом законопроекте будут определены особенности службы для должностей из кадрового реестра главы государства. Главные критерии – исполнительская дисциплина, внимательное отношение к людям и эффективные меры по противодействию коррупции. Основной посыл – целостная система государственной службы.
По итогам сегодняшнего концептуального обсуждения Президент поручил доработать документ в спокойном режиме.
«Честность и справедливость». Новую редакцию закона «О госслужбе» рассматривают на совещании у Президента