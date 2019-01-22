Повысить имидж госуправления. Новую редакцию закона «О государственной службе» рассмотрели в Минске

Новости Беларуси. Материальное положение госслужащих должно соответствовать благополучию населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 22 января, на совещании у Президента детально рассмотрели новую редакцию закона «О государственной службе». Документ готовят по поручению Александра Лукашенко.

По эффективности кадровой политики оценивают и всю систему власти. Управленцы должны быть не только профессионалами в своей области, но и обладать высокими моральными качествами, что сродни военной службе. Одно из требований Президента – нормативный акт должен включать в себя даже этические аспекты поведения чиновников.

Цель – повысить имидж госуправления. Разрабатывать нормы и принципы работы чиновников доверили, что называется, не заинтересованным лицам – экспертам и ученым.

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:

На сегодняшний день у нас правовое регулирование таково, что разрозненно регулируются военная служба, служба в военизированных организациях и государственная гражданская служба.

Этот проект закона говорит о том, что в стране существует единая система государственной службы, объединяющая все эти виды государственной службы.