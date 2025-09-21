Муравейко: участники военных учений не знают, как будет развиваться обстановка

За учениями «Запад-2025» на территории Беларуси могли наблюдать и наблюдали журналисты. С ливнем за полчаса до и неслабым ветром во время приземлялись Су-25. Некоторые из этих бомбардировщиков могут нести на своих крыльях спецбоеприпасы, рассказали в программе «Суровый взгляд». Гул, свист, над головой вертолеты, сбоку вертолеты. Из вертолетов выгружаются техники, тут же едут автомобили и дозаправщики. У каждого своя роль. Но все ли знают сценарий? И если да, то зачем тогда все это? Провести учения – это как снять хороший художественный фильм

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Подготовить и провести учения – это как снять хороший широкоформатный художественный фильм. Не потому, что будет сценарий, актеры будут действовать по заранее прописанному замыслу. Нет. Определяются цели, задачи, выбирается форма применения Вооруженных Сил. Будет это оборонительная операция или специальная. Будут это действия по уничтожению диверсионных разведывательных групп или по прикрытию границы. Под этот сценарий набираются основные варианты эпизодов, которые можно разыграть. Разница лишь в том, что те, кто принимает участие в учениях, не знают, как будет развиваться обстановка. Их вводят в тот минимальный уровень о том, как мы, обыватели, можем узнать, что происходит. Ага, на границе прошли диверсионные разведывательные группы. Вот исходные данные. Естественно, командир, который привлекается к отработке этих вопросов, начинает анализировать обстановку, оценивать местность, определять решения, считать свои силы и средства и определять, какие направления надо прикрыть. Какими средствами огневого поражения воздействовать на эту диверсионную группу или незаконное вооруженное формирование, чтобы оно не ушло. После этого определяет, как это блокировать, чтобы потом арестовать или уничтожить. И все это происходит в его голове. Он отрабатывает это на картах. Руководитель учения, естественно, наблюдая, как он это делает, вносит определенные коррективы. Но коррективы вносятся не просто так: ты мне не нравишься, и я тебе назначу там какие-то другие вещи. Коррективы вносятся естественным методом, как может получать этот командир информацию. Для этого существуют способы наращивания обстановки посредством передачи информации от нижестоящих органов управления. «Командиры сами заинтересованы учиться реальным действиям»

Алена Сырова, политический обозреватель:

А можно проще? Павел Муравейко:

Можно проще. Если есть диверсионно-разведывательная группа, мы ее назначаем, и она бегает реально. Получается шахматная партия. Бегающий командир диверсионной группы – его задача не попасться. Командир, который выполняет задачу по его деблокированию, его задача поймать. Они делают эти действия. Естественно, каждый докладывает руководителю учения. Он оценивает, выполнил тот задачу или нет. Естественно, если мы работаем с боевым оружием, есть определенные ограничения. И задача руководителя – развести противоборствующие стороны, чтобы они «не наделали делов». Но все эти вопросы делаются максимально приближенными к боевой обстановке, к реальности. Алена Сырова:

А бывало такое, что узнавали, что произошла утечка информации? Или, например, узнали о том, что не справа, а слева нападут? Когда подыграл кто-то кому-то. Павел Муравейко:

Везде есть живые люди, и где-то один друг подсказал другому, что ты сейчас будешь ожидать нападения слева или справа. Для этого есть руководитель, который, наблюдая в процессе, что пошла какая-то домашняя заготовочка, вносит коррективу, назначив новые силы и средства. Чтобы напали не только слева, но еще и справа. Алена Сырова:

Но такого на этих учениях еще не было? Павел Муравейко:

На этих учениях этого не было. И скажу, что в последние 10-12 лет, как мы проводим учения, таких фактов вообще не было. Почему? Потому что командиры сами заинтересованы учиться реальным действиям. Поэтому, как правило, все эти подсказки… Они говорят: кто его знает, ты мне оказал медвежью услугу или помог?